Fortnite postao olimpijski esport

Međunarodni olimpijski komitet dodao je Fortnite u postavu finala Olimpijskih e-sporta. Desetak igrača iz Fortnite Champion serije učestvovaće u takmičenju koje podržava Međunarodna federacija streljačkih sportova.

Fortnite još jednom potvrđuje svoju popularnost

Istovremeno, MOK je otvorio prodaju karata za Olimpijsku nedelju e-sporta, koja je usredsređena na prvo lično finale serije takmičenja 2023. Događaje možete prenositi preko Olimpics.com i Olimpijskih kanala društvenih medija. Olimpijska e-sport serija već je uključivala devet igara koje su otprilike u skladu sa sportovima u stvarnom svetu koje vode međunarodne federacije. Kombinacija uključuje Just Dance, Gran Turismo trke, Zwift biciklizam, pa čak i web šah. To je nastavak Olimpijske virtuelne serije iz 2021. godine, koja je pokrivala pet digitalnih sportova.

MOK vidi ovo kao deo šireg napora da se podstakne e-sport i poveže se sa zajednicom video igara. Dodavanje Fortnite ostrva je u skladu sa ciljevima e-sport komiteta. Još uvek nećete videti digitalnu Olimpijadu sa Counter-Strike 2 ili League of Legends. Uz to, Fortnite je očigledno najpopularnija igra koja je stigla do Esports serije. Teoretski, to bi moglo da dovede publiku koja bi inače prošla u korist konvencionalnih e-sport turnira.

Izvor: Engadget

