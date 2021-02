Framework Laptop – modularni i konfigurabilni prenosni računar

Startup kompanija Framework, predstavila je ambiciozan projekat – laptop koji može da se menja, prepravlja, popravlja i nadograđuje kao ni jedan prenosni računar do sada. Osnovu računara čini aluminijumska šasija, ekran od 13.5 inča, rezolucije 2256 x 1504 piksela, matična ploča sa Intel procesorom 11. generacije i baterija od 55 Wh. Računar podržava do 64 GB DDR4 memorije i do 4 TB Gen4 NVMe storidža.

Ideja je da laptop računar dobije mogućnost unapređenja kao klasičan desktop računar. Kod njega mogu da se lako menjaju ne samo RAM i storidž, već i baterija, konektori, tastatura, ekran, pa čak i sama šasija. Eksterne komponente, kao što su ekran, tastatura, kao i neka vrsta hub-a sa konektorima (postoje verzije za USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, microSD…) povezani su magnetnim putem sa kućištem, tako da mogu lako da se promene. Pored toga, Framework planira da otvori online prodavnicu za prodaju sopstvenih, ali i modula drugih proizvođača. Svaka komponenta će biti označena sa QR kodom, a njegovim skeniranjem će se prikazati sve kompatibilne komponente koje postoje u prodavnici, koje se mogu upotrebiti umesto nje. Takođe, u ponudi će biti i prekonfigurisan DIY kit, za korisnike koji žele sami da sklope svoj laptop.

Ipak, da bi ovaj plan uspeo, Framework ne samo da mora da stvori sopstveni ekosistem, već taj ekosistem mora da bude trajan. To znači da će kompanija, ali i drugi proizvođači morati da proizvode kompatibilne komponente dug vremenski period, kako bi kupci bili sigurni da će zaista dobiti modularni računar koji u svakom trenutku mogu da nadograde ili promene..

Za one kojima se ideja već svidela, Framework planira da počne sa primanjem rezervacija tokom proleća, a prve isporuke računara mogle bi da budu tokom leta. Što se cena tiče, one još nisu objavljene, ali iz kompanije tvrde da će biti na nivou drugih računara sličnih performansi.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet