Francuska koristi Google AI da uoči 20.000 neprijavljenih bazena

Moć veštačke inteligencije se sada koristi za suzbijanje neprijavljenih poreza u Francuskoj. Francuski poreski organi su koristili veštačku inteligenciju da pronađu hiljade neprijavljenih bazena na imanjima, naplativši vlasnicima ukupno oko 10 miliona evra.

Nakon što su pronašle više od 20.000 neprijavljenih bazena, francuske vlasti planiraju da uvedu sistem širom zemlje

Bazeni mogu povećati vrednost imovine i moraju biti prijavljeni prema francuskom zakonu, jer mogu dovesti do viših poreza na imovinu. Francuska novinska publikacija The Connexion navodi da bazen može povećati račun za porez na imovinu do 30 posto. Francuske vlasti su prošle godine započele eksperiment koristeći sistem veštačke inteligencije koji su razvili Google i kompanija za tehnološke usluge Capgemini, navodi Gardijan. Ovaj AI je u stanju da identifikuje skupove na snimcima iz vazduha i uporedi ih sa bazama podataka zemljišnih knjiga.

Devet francuskih departmana je uspelo da otkrije više od 20.000 neprijavljenih bazena koristeći ovu tehnologiju. U Francuskoj je 2020. bilo 3,2 miliona privatnih bazena, navodi Statista. Broj bazena koji se grade u zemlji porastao je za 30 posto prošle godine, objavio je The Connexion. Nakon uspeha eksperimenta, francuska poreska uprava sada planira da proširi ovaj softver širom zemlje. Državni organ za javne finansije, DGFiP, procenjuje da bi sistem sledeće godine mogao da ostvari korist od 40 miliona evra novih poreza. Postoje i planovi za proširenje obima softvera kako bi se uočila druga poboljšanja neprijavljene imovine kao što su aneksi ili proširenja.

Zamenik generalnog direktora za javne finansije Antoan Manjan rekao je za list Le Parisien da oni „posebno ciljaju na proširenja kuća kao što su verande“. „Ali moramo biti sigurni da softver može da pronađe zgrade sa velikim otiskom, a ne odgajivačnicu za pse ili dečiju igraonicu“, rekao je Manjan. Prošle nedelje, John Clancy iz Enterprise Digital Advisory Foruma rekao je da je AI „bez ikakve sumnje“ novo gorivo za modernu ekonomiju, sa potencijalom da poremeti i transformiše skoro svaku industriju i poslovni sektor.

Izvor: Siliconrepublic

