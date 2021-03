Fujitsu ulazak u HCI svet čini pristupačnim za mala i srednja preduzeća

Hiperkonvergentna infrastruktura (HCI) je sjajno rešenje, jer omogućava konsolidaciju računskih i skladišnih resursa na standardnim x86 serverima. Ova poruka je do sada prilično dobro shvaćena od većine IT organizacija koje žele da pojednostave infrastrukturne operacije i smanje troškove svoje trenutne IT infrastrukture.

Standardni HCI za mala i srednja preduzeća, ROBO i Edge?

Postoji jedna bitna stvar. Standardne HCI konfiguracije obično imaju minimum tri ili četiri rek server noda. Ako imate kompaniju sa relativno statičnim okruženjem, koja pokreće samo mali broj aplikacija, uglavnom znatno ispod 30, standardna primena HCI je nešto što se realno ne podudara sa vašim potrebama.

Bilo bi to kao da koristite težak kovački čekić da skrcate orah. Postoji značajna opasnost od nepotrebnog ulaganja, jer će veći deo vremena vaši resursi biti neiskorišćeni.

HCI sa samo 2 noda

Za takve slučajeve, Fujitsu nudi Microsoft HCI paket sa dva noda, koji je u potpunosti optimizovan da smanji troškove (nema eksterne memorije, nema skupog brzog SAN sviča za povezivanje storidža). To je omogućilo Fujitsu-u da ponudi celokupno HCI rešenje za manje od 20.000 EUR, što ga čini izuzetno atraktivnom IT infrastrukturom za mala i srednja preduzeća, izdvojene kancelarije / filijale i “edge computing“.

Fujitsu-ov Microsoft HCI paket sa dva noda je baziran na FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, integrisanom sistemu koji uključuje sav hardver i softver neophodan za pojednostavljivanje primene Microsoft-bazirane hiperkonvergentne IT infrastrukture.

Koristi energetski efikasne standardne x86 Fujitsu PRIMERGY servere visokih performansi i Microsoft Hyper-V i Storage Spaces Direct, softverski definisani server i tehnologiju skladištenja integrisane u Windows Server 2019 Datacenter.

Prelaskom sa Windows Server 2016 na Windows Server 2019, Microsoft je napravio značajne pomake u poboljšanju dostupnosti i isplativosti konfiguracija sa dva noda uvođenjem funkcija kao što su „Nested resiliency“ i „USB flash drive as a witness“.

„Nested resiliency“ je funkcija koja vam omogućava da preživite dva istovremena hardverska kvara, pomoću potpuno nove opcije softverske elastičnosti inspirisane RAID 5 + 1. Klaster sa 2 čvora sada može da obezbedi neprekidnu dostupnost storidža aplikacijama i virtuelnim mašinama, čak i ako se jedan čvor servera sruši, a disk pokvari u drugom čvoru servera.

Uz „USB flash drive as a witness“, možete da koristite jeftini USB fleš disk priključen na ruter u ulozi svedoka u klasterima sa dva servera. Ako se server sruši, a zatim povrati, USB disk klaster zna koji server ima najnovije podatke.

U najnovijem izdanju našeg Microsoft HCI paketa sa dva čvora podržavamo generaciju rek servera PRIMERGY RX2540 M5. Štaviše, za one kompanije koje nemaju uspostavljenu rek infrastrukturu, predstavili smo konfiguraciju zasnovanu na PRIMERGY TX1330 M4 sistemima, koja još više smanjuje početne troškove za HCI rešenje.

Uživajte u značajnoj uštedi pomoću Microsoft HCI klastera sa dva noda

Konsolidacijom infrastrukture servera i storidža sa Fujitsu Microsoft HCI paketom sa 2 noda, potencijalno možete uštedeti do 70% na hardverskim troškovima, do 50% na veličini data centra i do 85% na napajanju, u poređenju sa tradicionalnim pristupom sa konvergentnom infrastrukturom.

A na softverskom nivou, profitirate od dodatnih ušteda kada odaberete Microsoft HCI rešenje. Za razliku od pristupa drugih dobavljača HCI softvera, ne morate da plaćate dodatno za mogućnosti virtuelizacije računara i storidža. Sve je već uključeno u licencu za Windows Server 2019 Datacenter.

Ali nije sve u smanjenju troškova. Fujitsu-ov Microsoft HCI paket sa dva noda idealna infrastruktura za kompanije sa nedostatkom stručnog IT osoblja za projektovanje, izgradnju, pokretanje i održavanje složene IT infrastrukture.

Rešenje pomaže u smanjenju rizika pri implementaciji, jer uključuje samo Microsoft sertifikovane komponente, koje je Fujitsu proverio i unapred konfigurisao. Kada je podešena i pokrenuta, duboka integracija upravljanja u Microsoft alatkama za upravljanje (Windows Admin Center) i odlične mogućnosti daljinskog upravljanja pojednostavljuju obaveze oko upravljanja i smanjuju posete lokaciji.

Konačno, Fujitsu Solution Packs značajno smanjuju vaše napore na održavanju, pružajući potpunu infrastrukturnu podršku kroz jedan kontakt koji pokriva kompletan hardverski i softverski paket.

Za dodatne informacije o Fujitsu-ovom Microsoft HCI paketu sa dva čvora, pogledajte flajer, kontaktirajte lokalnog Fujitsu partnera ili pošaljite imejl na primeflex – pm@ts.fujitsu.com.

Podelite s prijateljima

Tweet