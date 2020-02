Gaming vodič: Neka bude uživancija!

Bez obzira na to da li ste vitez koji se bori za čast na poljima antičkih kraljevstava, komandos koji spasava čovečanstvo od invazije vanzemunaca ili pak strateg koji će po svaku cenu pobediti u nekom grandioznom sukobu koji će se prostirati kroz virtuelne vekove, svi uživamo u igrama i posvećujemo ih puno vremena. Upoznajmo hardver koji će nam pomoći da to vreme bude nezaboravno…

Da li bi vas iznenadio podatak da danas prosečan „gejmer“, kako pomalo žovijalno nazivamo osobe koje vole da uživaju u ovim vidovima digitalne umetnosti, ima čitavih 39 godina? Njega više nema ko da potcenjuje – stariji ionako nikada nisu ni znali u čemu on tačno uživa, dok je mlađima poodavno sve jasno. Čak i u vremenima kada se osećala „potreba“ da se ovom vidu zabave, a mnogi će reći i umetnosti, stane na put i nametnu ograničenja, on se tešio slatkim iskustvima na udaljenim planetama, osmeh su mu izmamljivale razbijene demonske horde ili premlaćeni zmajevi po šumama i gorama neke zemlje ponosne, pobeđivao je na verno rekonstruisanim stazama Formule 1 ili komandovao nezamislivo velikim armijama u gigantskim sukobima širom nekoliko solarnih sistema. Danas mu nisu potrebne nikakve eksterne potvrde – veoma dobro zna šta želi i zašto to želi.

Tehnologija je neverovatno napredovala u proteklim godinama, a istovremeno se i „demokratizovala“. Igrači su dobili konzole koje za relativno malo novca omogućavaju udobno igranje u 4K rezoluciji na novim, nikad lepšim i tanjim televizorima. Igre za mobilne uređaje razvile su se dotle da je danas moguće igrati 99 od 100 igara na bilo kakvom mobilnom telefonu ili tabletu. Free to play koncept definitivno je pobedio sa uzdanicama kao što su League of Legends ili Fortnite, koje zarađuju milijarde dolara godišnje, tako da i u tom pogledu uživancija nikad nije bila dostupnija – na izgled je dovoljno instalirati igru koja je besplatna i uživati u njoj. Postoji li ipak i ona druga, prikrivena strana?

PC Master Race trendovi

Iako su prinuđeni da svoje „gospodstvo“ među igračima na globalnom nivou plaćaju papreno, igrači koji sede za tastaturom PC‑ja uživaju u najboljem što tehnologija može da ponudi. Ipak, oni su early adopters pa se od njih očekuje da potroše najviše, što nije naročito primamljivo za one čiji novčanik nije baš prepun. Ukoliko se igrate u Full HD rezoluciji bez naročitih očekivanja, nema nikakvih problema, proći ćete jeftino. Ukoliko pak želite da se igrate u višim rezolucijama, na raskošnim monitorima s adaptivnim osvežavanjem, u surround zvuku, koristeći najbolje periferije, cene se vrtoglavo uvećavaju. Ah, šta da se radi. Kada nas je to odvratilo od veselja?

Slede naše preporuke za kupovinu u domenu igranja. Nije reč o igrama, jer sami najbolje znate šta volite da igrate. Nije ovo ni rang‑lista, jer se radi o raznovrsnim uređajima i stvarima koji se ne mogu direktno porediti. Reč je o onome što će, po našem mišljenju, unaprediti iskustvo igranja, bez obzira na to da li je reč o vrhunskom mišu, stolici za sedenje ispred računara ili nekoj novoj konzoli. Kriterijum nam je bio vrhunsko iskustvo, naročito kod onih uređaja koji „otključavaju nove svetove“ (recimo, VR) i nismo bili baš štedljivi, jer računamo da onima koji su zaista skučeni budžetom naše preporuke ne znače toliko.

Sony PlayStation 4 (Pro) konzola

Ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se! Sony PlayStation konzole su sinonim za igranje. Tako je u četvrtoj generaciji koja je na „zalasku karijere“, a ne sumnjamo da će isto biti i sa „peticom“ koja se očekuje krajem ove i početkom naredne godine. PS konzole su sjajne investicije, a to važi i za PS4. Dostupan je u više varijanti, od Slim verzije do PS4 Pro modela koji prihvata 4K igre i stvara veliku zavist kod PC igrača koji za sličan efekat moraju da nabavljaju daleko, daleko skuplji hardver. Uz obilje dostupnog sadržaja i elegantan interfejs, PlayStation 4 brzo će postati ne samo igrački, već i multimedijalni centar u domu. Reč je o jednoj od najbezbednijih i najlakših preporuka za svakoga ko voli da se igra, s naročitim naglaskom na dostupnost fantastičnih ekskluziva za Sony konzole. Dostupno je i dosta varijanti s popularnim igrama u paketu da možete od samog starta da uživate u omiljenoj igri.

Ključni podaci: kućna konzola, 4K grafika, 500 GB (i više) skladište, Blu‑ray plejer, x86 – 64 AMD Jaguar sa 8 jezgara, LAN+Wi‑Fi, cena od 41.999 dinara.

Nintendo Switch Lite konzola

Šta ako želite nešto drugačije iskustvo od onog koje donosi PlayStation? Želite neke drugačije igre, možda ne toliko tehnički savršene, ali inovativne, i mogućnost da konzolu ponesete u džepu ili rancu na putovanja? Pravi odgovor na vaše potrebe je Nintendo Switch Lite konzola koja se odlikuje neverovatnim šarmom. Nastala evolucijom Nintendo Switch‑a, kome su oduzete funkcije i opcije koje su smatrane suvišnim, ova konzola će naprečac osvojiti srca svih ukućana. Igranje u pokretu nikad nije bilo lepše, bez obzira na to što je reč o „samo“ 720p rezoluciji, što vam neće uopšte biti bitno kada vidite kako prelepo izgleda igra Witcher na Switch Lite‑u. Ova konzola stiže s podrškom za multiplejer, bilo u lokalu bilo preko Interneta. Možete li zamisliti zabavu za klince koji imaju svako svoj primerak konzole? Eh, da je toga bilo kada smo bili mladi…

Ključni podaci: mobilna konzola, 5,5“ LCD 720p, 32 GB interne memorije, Li‑Ion baterija 3570 mAh, NVIDIA Tegra hardver, dostupna u više boja, masa 275 grama, Wi‑Fi i Bluetooth podrška, cena 32.999 dinara.

HTC Vive Cosmos VR sistem

Konačno su korisnici na domaćem tržištu dobili priliku da regularno u radnji kupe neki VR sistem. Dugo je trebalo, ali možete da kupite HTC Vive Cosmos, odličan model VR sistema koji se odlikuje brojnim inovacijama. Nema više rogobatnih kalibracija i ogromnih senzora koje je potrebno postavljati po sobi, nema više puno žica, rezolucija je drastično uvećana u odnosu na originalni Vive i celo iskustvo je takvo da vas postavlja u neku sasvim novu ulogu. Verujte nam na reč, izgubićete se u VR svetovima koje će vam Vive Cosmos otvoriti. I nećete se nimalo pokajati, jer je ovo iskustvo jedinstveno i niko ne može da ponudi ništa slično. Jednom kada osetite VR, uvek ćete želeti da se vratite u njega. Preporuka za one koji žele da dožive nešto nesvakidašnje, novo i drugačije, jer HTC Vive Cosmos VR upravo to i jeste.

Ključni podaci: rezolucija 2880×1700, 90 Hz osvežavanje, Wireless adapter (opcija), FOV 110 stepeni, unapređena ergonomija, potrebno 2×1,5 metara prostora, cena 89.990 dinara.

AMD Radeon RX 5700 XT grafička karta

Pred nama je zlatna sredina u svetu grafičkih kartica za PC računare: AMD Radeon RX 5700 XT. Koji je to Radeon? Dobro pitanje – koji god da uzmete, teško da ćete pogrešiti, samo da je reč o modelu bez „turbine kulera“. AMD se puno potrudio i ima pravo rešenje za srednju klasu, koje donosi odličan odnos uloženog i dobijenog. Ukoliko se igrate u rezolucijama do 2560×1440, RX 5700 XT je odličan izbor i dobro rešenje na duže staze. Za nešto više ipak je potreban snažniji GPU, ali u srednjoj klasi je sasvim dovoljno i ovo. Ukoliko se igrate u nižim rezolucijama (recimo, do Full HD), najverovatnije vam ne treba ništa više od Radeon 5600 XT grafike, ponovo iz AMD kuhinje.

Ključni podaci: srednja klasa, dobar odnos uloženog i dobijenog, 8 GB GDDR6 memorije, 256‑bitna magistrala, 7 nm GPU, FreeSync podrška, cena od 55.999 dinara.

GeForce RTX 2080 Super grafička karta

Ukoliko želite nešto više, veliki broj frejmova, kvalitetno uživanje u igrama, ray tracing koji je upotrebljiv u solidnom broju naslova i koji zaista menja percepciju grafike u modernim igrama (barem tamo gde je podržan), ali i tehnologije koje pixel art igre čine još lepšim, pravi izbor je GeForce RTX 2080 Super grafička kartica. Cena jeste visoka, ali dobijate grafiku koja će veoma, veoma dugo moći da pokreće i najzahtevnije igre u visokim rezolucijama i pri velikom framerate‑u. Osam gigabajta video GDDR6 memorije, visoki radni taktovi, vrhunska kultura rada sa odličnim kulerima koje brojni partneri implementiraju na ove grafike, sve će to doprineti da vaš užitak bude na vrhunskom nivou – preporuka ukoliko imate veliki monitor rezolucije 2560×1440 tačaka ili više.

Ključni podaci: visoka klasa, vrhunske performanse, 8 GB GDDR6 memorije, 256‑bitna magistrala, 12 nm GPU, G‑Sync podrška, cena od 99.999 dinara.

HyperX Cloud MIX slušalice

Postoje razne slušalice i milion ukusa po pitanju zvuka koji daju. Preporučujemo da ubijete nekoliko muva jednim udarcem. Iako nisu baš jeftine, Cloud MIX slušalice nisu ni tako skupe za ono što daju, budući da podržavaju Bluetooth tehnologiju, pa tako možete da ih ponesete i sa svojim telefonom i uživate u muzici da biste ih po povratku kući koristili u dugim igračkim sesijama. Odličan zvuk, vrlo dobar mikrofon, mogućnost korišćenja i preko 3,5‑mm konektora (pored Bluetooth konekcije) nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Uz odlične, ergonomske kontrole i dugo trajanje baterije, Cloud MIX slušalice je lako preporučiti kao sjajnu kupovinu, ne samo za igrače.

Ključni podaci: viša srednja klasa, stereo, mikrofon, Bluetooth + 3,5‑mm, univerzalan karakter, odličan kvalitet zvuka, domet 10 metara, trajanje baterije 20 sati, cena 20.999 dinara.

Steelseries Apex 7 tastatura

Apex 7 je jedna od najboljih, ali i najskupljih tastatura. Pružiće vam fenomenalno iskustvo u radu. Jedinstveni svičevi koji kombinuju iskustvo mehanike s vrlo tihim radom bivaju dopunjeni naslonom za dlanove na bazi magneta koji pomaže u dugim sesijama. Bez obzira na to da li prosto provodite mnogo vremena za računarom, ako ste programer, pa i ako ste gejmer, uvek bismo preporučili da se „otvorite“ za kvalitetnu tastaturu, ma koliko vam vaši stari savetovali suprotno. Jer oni nemaju reflekse kao vi, nemojte to da zaboravite. Apex 7 nudi i fenomenalno, podesivo osvetljenje, ali i preko 50 miliona klikova na svakom tasteru, uz anti‑ghosting i mali OLED ekran za prikazivanje dodatnih informacija. Šta još možete da očekujete od tastature?

Ključni podaci: Steelseries QX2 tasteri, izrada od aluminijuma, RGB osvetljenje, životni vek tastera 50 miliona klikova, OLED ekran, multimedijalne kontrole, očekivana cena oko 210 evra.

Cooler Master Caliber R1 gejming stolica

Ukoliko provodite puno vremena za računarom, nemojte štedeti na fotelji. Cooler Master ima vrhunsku fotelju izrađenu od kvalitetnih materijala, pomalo ekstravagantnog dizajna, koja će biti pravi blagoslov za vašu kičmu, leđa, zglobove i ekstremitete. Ima ogroman broj podešavanja naslona, visine, oslonaca za ruke. Tu su i jastučići za lumbalni deo, kao i za glavu/vrat, koji čine da se u ovoj fotelji osećate izvanredno i tokom najdužih gejming sesija. Nezaobilazna stavka koju tako lako zaboravimo da bismo počeli da plaćamo cenu u dogledno vreme – neki ubrzo, a neki posle nekoliko godina, ali sasvim je sigurno da je plaćamo svakim trenutkom provedenim u neadekvatnoj i neudobnoj fotelji koja od privremenog postaje sve stalnije rešenje.

Ključni podaci: viša klasa, podešavanje uglova naslona i visine fotelje i oslonaca za ruke, naslon za glavu i lumbalni jastučići, kvalitetni materijali, cena 29.999 dinara.

ASUS ROG Phone II telefon

Da, danas se možete relativno udobno igrati na gotovo svakom telefonu, ali najbolji gejming telefon na svetu (za neke, među koje spadamo i mi, najbolji telefon na svetu i u apsolutnom smislu) ima šta da kaže. Reč je o ASUS ROG Phone II telefonu, o kome smo već pisali. Odlikuje ga mnoštvo dodataka i optimizacija za igranje, od Air Trigger‑a, koji ga pretvaraju u kontroler s ekstremno preciznim komandama (ogromna prednost u odnosu na bilo koji telefon), do mogućnosti kačenja u razna kućišta i kontrolere.

Fenomenalni telefon ima vrhunski hardver, čak 12 GB RAM – a, 512 GB skladišta za smeštanje igara, ali i bateriju kapaciteta 6000 mAh, da ne istrošite previše telefon dok se igrate, veliki OLED ekran s osvežavanjem na 120 Hz koji donosi jedinstveno iskustvo, kao i DTS:X stereo‑zvučnike fantastičnog kvaliteta. Možete ga pronaći isključivo na ASUS Webshop‑u, gde se prodaje po atraktivnoj ceni za uređaj koji pruža ultimativno iskustvo mobilnog igranja.

Ključni podaci: visoka klasa, 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 855+, gejming, 6000 mAh baterija, 12 GB RAM + 512 GB skladište, cena 89.999 dinara.

Logitech G403 Hero miš

Ukoliko vam je potreban vrhunski miš, ne morate ići u najskuplje modele, ali nema baš ni svrhe da pravite kompromise. Logitech je u poslednje vreme poskupeo mnoge svoje proizvode, ali ima razloga za to. Prvenstveno je to vrhunski Hero senzor, koji je de facto danas standard za igračke miševe. Stoga, G403 Hero stiže sa senzorom od 16000 dpi, masom manjom od 90 grama, te izdržljivim mehaničkim svičevima koji dugo traju i garantuju nekoliko desetina miliona klikova. Iskrene preporuke za ovog miša, budući da je reč o jednom od najinteresantnijih i najprodavanijih modela globalno gledano – rekli bismo, s punim pravom.

Ključni podaci: srednja klasa, Hero senzor, 16000 DPI osetljivost, 6 tastera, masa 87 grama + 10 grama tegići, cena 9499 dinara.

