Gasi se The Witcher: Monster Slayer

CD Projekt Red gasi The Witcher: Monster Slayer, svoj mobilni naslov objavljen prošle godine. Igra će početi da se gasi krajem januara pre nego što se zauvek isključi krajem juna.

CD Projekt Red nije zadovoljan reakcijama na igru

Nažalost, to će značiti i otpuštanja. Kao što je detaljno navedeno, neki programeri koji su radili na igri neće ostati. Izdavač će ukloniti The Witcher: Monster Slayer iz App Store-a i Google Play-a 31. januara 2023. Takođe će isključiti kupovinu u igrici i prestati sa dodavanjem novog sadržaja tog dana. Serveri će ostati otvoreni za postojeće igrače do 30. juna.

Najavljena nekoliko meseci nakon pandemije COVID-19, mobilna igra ubijanja čudovišta izgledala je obećavajuće. Međutim, to se nikada nije u potpunosti pokazalo jer naslov nije izašao sve do sledećeg leta. CD Projekt Red priznaje da nije dostigao svoja poslovna očekivanja.

