Gejming i influenser marketing revolucija

Marketing je na ivici novog velikog preokreta, a kakav nije mogao da se vidi još od pojave društvenih mreža. O tom novom marketinškom žanru obično se govori kao o influenser marketingu, i dok su ga mnogi brendovi usvojili još pre nekog vremena, gejming industrija je spremna da ga prenese na jedan potpuno novi nivo.

Stručnjaci već tvrde da influenser marketing ni na jednom polju ne može da bude uspešan kao u oblasti gejminga, bilo da se radi o poznatim ličnostima koje promovišu svoje omiljene video-igre, o gejming timovima koji igraju pred brojnom publikom, ili o pojedincima koji na različitim platformama imaju veliki broj pratilaca, te proces igranja emituju uživo. Tako je influenser marketing već široko prisutan na polju gejminga, što bi trebalo da zainteresuje i marketinške stručnjake, a pojedine kampanje već beleže velike uspehe, te YouTube igra značajnu ulogu u tom procesu, budući da se dešava da neka igra posle dobro produciranog reklamnog videa, koji bude prikazan na kanalu nekog influensera, dobije na desetine hiljada pretplatnika.

Influenseri se u oblasti gejminga najpre koriste za povećanja broja posetilaca nekog događaja, za poboljšanje prodaje neke video-igre, te za povećanje vidljivosti nekog brenda koji želi da postane sinonim za gejming svet. Da bi to postigli oni kompanije predstavljaju onima koji ih prate, najčešće za određenu novčanu nadoknadu, ali ponekad to čine i iz drugih razloga, pa pomažu gejming konvencijama kao što je GuardianCon, a zbog toga što ova velike sume novca izdvaja za dobrotvorne svrhe. Upravo zbog toga organizatori ove konvencije ističu da postoji nešto zajedničko za sve influensere sa kojima su sarađivali, a to je da vole ljude, da žele da pomognu drugima, te prenesu poruku da gejming čini dobra dela.

Važno je da se influenser sa kojim neka kompanija želi da sarađuje pre svega dobro uklapa u proizvod koji se promoviše, budući da bi u suprotnom bilo potrebno mnogo napora da taj proces postane funkcionalan, te da na kraju donese dobit. To znači da je pre bilo koje saradnje potrebno ozbiljno i temeljno istraživanje onih koji bi trebalo da promovišu neki proizvod. Influenseri na polju gejminga idu od zabavljača, preko kreatora sadržaja, pa sve do profesionalnih gejmera koji imaju veliki broj onih koji ih prate, a zbog sadržaja koje kreiraju, tima u kojem igraju, igara koje igraju, te platformi koje koriste. Platforme koje se najčešće koriste u te svrhe su YouTube, Twitch, Instagram i Twitter, pa se YouTube, na primer, najviše koristi za kreiranje vodiča za neku igru, Twitch za emitovanje igračkih sadržaja uživo, Instagram za postavljanje kratkih klipova u okviru kojih može da se nađe deo toka igre, te drugi zanimljivi momenti do kojih je dolazilo tokom procesa igranja, dok Twitter služi za održavanje kontakta sa pratiocima. Važno je da se razume na koji način se svaka od platformi koristi, te zbog čega je to tako, a da bi se bilo sigurno da se poruke uklapaju u način funkcionisanja platforme na kojoj se postavljaju.

Jedna od najvažnijih stvari u okviru ovog marketinškog polja jeste pristup – kako način na koji kompanija pristupa influenserima koji je promovišu, tako i način na koji influenseri pristupaju proizvodu i svojoj publici. Kada su kompanije u pitanju, najbolje je da same pristupe influenserima, te im daju do znanja da žele da sarađuju sa njima, dok influenseri moraju da povedu računa da proizvode predstavljaju na prirodan način koji je publici najudobniji, te ga ova ne smatra napadnim. Tako će brend moći da bude siguran da influenser poštuje njegov proizvod, a zbog toga što je saradnja ponuđena na način koji podrazumeva poštovanje, dok će influenseri moći da budu sigurni da neće trepeti gubitke kada je publika u pitanju, a zbog agresivnog promovisanja reklamnih sadržaja.

Važno je da se napomene da i oni koji ne posluju u okviru gejming industrije mogu da ove procese upotrebe u okviru svojih kampanja, ali je potrebno da pronađu influensera koji već ima veliki broj pratilaca koji bi mogli da budu zainteresovani za proizvod koji se nudi. Tako će influenser marketing postati sledeći veliki korak u oblasti oglašavanja, budući da ljudi još uvek najradije veruju drugim ljudima.

