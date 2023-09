Gejming pretraživač Opere dobio AI pojačanje

Opera je predstavila novu verziju svog pretraživača za igrače sa istim generativnim AI funkcijama koje su pokrenute sa njihovim One pretraživačem. Kompanija je predstavila svoj Aria AI sa One pretraživačem koji je izašao u junu. U to vreme, Opera je takođe dala svom Android pretraživaču AI tretman, ali je GX pretraživač za igrače ostao bez veštačke inteligencije.

Sada, kompanija GX korisnicima daje izbor da koriste sa Aria pretraživača. Moraće da omoguće „Earli Bird“ u podešavanjima, a zatim uključe „Aria Extension“ i „Aria Command Line“ da bi mogli da koriste AI pomoćnika. I, kao i u drugim verzijama pretraživača kompanije, korisnici će morati da se prijave na svoj Opera nalog.

Odličan alat za gejmere

Međutim, kada aktiviraju AI, dobiće novu komandnu liniju gde mogu da otkucaju CTRL+ / na Windows-u ili CMD+ / na Mac-u da bi prikazali preklapanje gde su u interakciji sa Ariom. Zatim mogu postavljati pitanja Ariji preko tog preklapanja, koji takođe mogu pokrenuti sa bočne trake. Opera je rekla da korisnici mogu da postavljaju pitanja vezana za igre Aria, kao što je „Da li je [određena igra] konačno već pokrenuta?“ i „Kako mogu da započnem svoju karijeru striminga?“ Naravno, korisnici mogu lako da pronađu odgovore na ta pitanja koristeći pretraživač na stari način, ali Aria pruža alternativu u pretraživaču na isti način na koji to radi Edge-ov AI kopilot.

Pored toga, korisnici mogu da iskoriste prednosti Aria-ine mogućnosti AI Prompt-a tako što će istaći bilo koji tekst u pretraživaču da bi prikazali kontekstualne informacije. Kada je Opera predstavila generativne AI funkcije svog pretraživača, uključila je primere u kojima je Arija pretvarala delove teksta na stranici u dijalog sapunice ili u pitanja za kviz. Aria AI je sada dostupna u preko 180 zemalja, tako da većina ljudi može da joj pristupi pomoću GX i Opera One pretraživača. Zainteresovani mogu da preuzmu pretraživač za igrače ako žele da ga isprobaju sa veb stranice Opere.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet