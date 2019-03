Generalni direktor kompanije Al Dahra: Nećemo prodavati zemlju PKB-a

“Al Dahra ima 160.000 hektara u 20 zemalja sveta i nigde nije prodala ni hektar, tako ne dolazi u obzir da prodajemo zemlju koju poseduje PKB“, izjavio je za Blic Vojin Lazarević, generalni direktor kompanije Al Dahra.

Odgovarajući na spekulacije da bi namena zemljišta PKB, nakon privatizacije ove kompanije koju je kupila Al Dahra, mogla da se promeni, Lazarević je ponovio raniju izjavu da će on i novi vlasnik ovog beogradskog poljoprivrednog kombinata “polemisati delima”.

“Po ugovoru koji Al Dahra ima sa Vladom Srbije, u obavezi smo da u naredne tri godine investiramo po deset miliona evra godišnje. Ukupno 30 miliona evra. Već do početka ovogodišnje sezone do kraja aprila uložićemo 15 miliona evra, jer ne možemo da nastavimo da radimo sa mehanizacijom koju smo zatekli, a to govori o našim namerama. Al Dahra u Srbiji ne planira da prodaje zemljište već planira ozbiljno da se bavi poljoprivredom. To je agrarna kompanija koja u 20 zemalja sveta razvija poljoprivredu i samo kupuje, ništa ne prodaje”, poručio je Lazarević. Dodao je da je PKB impresivna kompanija u našim uspomenama i da veruje u skori povratak stare slave ove kompanije.

Podsetimo, Al Dahra je u oktobru prošle godine potpisala ugovor o kupovini PKB-a za nešto više od 105 miliona evra. Obrađivaće više od 17.500 hektara poljoprivrednog zemljišta na osam farmi koje su strateški locirane u neposrednoj blizini centra Beograda. Na njima kompanija planira uzgoj različitih useva, uključujući šećernu repu, suncokret, pšenicu, kukuruz, ječam, krmnu smešu i nekoliko vrsta povrća. Al Dahra je međunarodna korporacija specijalizovana za agrobiznis, koja u svom fondu ima 160.000 hektara poljoprivrednog zemljišta na četiri kontinenta.

