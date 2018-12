Gizmodrom: Gadžet na dar

Novogodišnje praznike svi želimo da provedemo u krugu porodice, ali to je i vreme koje mnogima zadaje glavobolje prilikom odabira poklona za prijatelje i drage osobe u želji da budu što interesantniji i upečatljiviji. Ne brinite – tu smo da pomognemo…

PhoneSoap – gadžet koji dezinfikuje pametne telefone

Svi znamo koliko su ekrani naših pametnih telefona puni bacila koji vrebaju ne bi li uhvatili neki grip. Ako spadate u onu grupu koje mrzi da taj prljavi posao rade sami ili jednostavno nemate vremena, UV gadžet za dezinfekciju telefona pravi je poklon za vas. Međutim, ovaj uređaj koji je veoma jednostavan za korišćenje i pomaže vam da se rešite većine bacila automatski, ujedno je i punjač. Telefon se stavi unutar uređaja, pričvrsti se kabl za punjenje i zatvori se poklopac. U unutrašnjosti, par specijalizovanih, ultraljubičastih svetala radi prljav posao umesto vas, a spoljašnja svetla obaveštavaju vas kada je telefon čist i napunjen.

PhoneSoap je dovoljno velik da primi većinu pametnih telefona, a dolazi sa mikro USB kablom za punjenje koji se lako može isključiti kako bi se prilagodio veličini vašeg telefona. Ovaj gadžet ima čak i ugrađene pojačivače zvuka koji vam omogućavaju da nastavite da slušate muziku ili da koristite alarm na svom telefonu dok je on na „spa tretmanu”. Ukoliko želite da očistite svoj telefon u pokretu, postoji i set od dve PhoneSoap mikrofiber krpice koje se pričvrste na zadnju stranu telefona za brzinsko čišćenje. Dizajniran je da očisti mikroskopske rupe koje se nalaze preko celog ekrana, a očišćen drži masnoću i bakterije pod kontrolom. PhoneSoap može da bude idealan poklon za predstojeće praznike, a košta 59,95 dolara.

iHome Vanity Mirror Speaker

Za sve one kojima treba ideja šta bi to mogli da poklone za predstojeće praznike svojoj lepšoj polovini, majci ili sestri, rešenje je iHome Vanity Mirror Speaker. Ovaj uređaj koji je 2-u-1, zvučnik i ogledalo, obećava da ćete započeti svoj dan u dobrom raspoloženju uz omiljenu pesmu i osveženo lice. Pametno ogledalo ima ugrađene zvučnike, LED svetla i režime za njegovo prigušivanje. Na taj način možete da se zabavite dok se spremate jer preko zvučnika možete da reprodukujete omiljenu muziku direktno s vašeg pametnog telefona a preko bluetooth-a. Takođe, možete preuzimati pozive uz pomoć funkcije spikerfona. Ogledalo poseduje i USB priključak za punjenje telefona, kao i Siri i Google Now glasovnog asistenta, tako da možete da mu postavljate pitanja kao što su: „Kakve su vremenske prilike” ili „Pusti mi omiljenu listu pesama za petak uveče”, „Pozovi mi taksi” i još mnogo toga. Dolazi u dve verzije, prva koja je napravljena od plastike košta 100 dolara, dok je druga napravljena od metala i košta 150 dolara.

Hidrate Spark 2.0 – pametna boca za vodu

Hidrate Spark 2.0 je inovativna boca uz pomoć koje će svi koji se brinu o zdravlju moći da prate koliko u toku dana unose tečnosti u svoj organizam. Dolazi s pratećom besplatnom aplikacijom s kojom se povezuje preko bluetooth-a te na taj način sinhronizuje i ažurira podatke. Bilo da ste na poslu, u teretani ili na pikniku, a pogotovo u ovom periodu slava i predstojećih praznika kada je i unos hrane pojačan, flaša vam može pomoći u ispunjavanju dnevnih ciljeva hidratacije. Boca je izrađena od BPA-free tritan plastike koja čak i svetli ako niste neko određeno vreme pili vodu iz nje, a možete da birate između četiri boje, ljubičaste, plave, crne i bele. Ako poznajete nekog koga bi tu i tamo trebalo opomenuti da ne pije dovoljno tečnosti, ova flaša je idealan poklon, a cena joj je 45 dolara.

Kohler Moxie 1 – tuš zvučnik

Nikada nije bilo lakše (ili u najmanju ruku, nikada nije bilo toliko zabavno) da vas prati melodija dok se tuširate. Ova elegantna glava tuša dolazi s vodootpornim zvučnikom, koji se sinhronizuje s pametnim telefonima, MP3 uređajima, tabletima ili laptopima (samo ukoliko su u radijusu od deset metara od glave tuša) koristeći bluetooth tehnologiju za bežično reprodukovanje zvuka. Pametna glava tuša s bežičnim zvučnikom isporučuje do sedam sati muzike, vesti i još mnogo toga.

Zvučnik dolazi u četiri boje, tako da svaki član porodice može da upari svoju ličnu plejlistu sa zvučnikom u omiljenoj boji: tamnoplavoj, fluorescentno zelenoj, svetloplavoj, crvenoj i originalno beloj. Magnetni zvučnik lako se stavlja i vadi iz tuša kako bi mogla da se puni njegova ugrađena litijum-jonska baterija. Za sve one koji inače vole da drže koncerte pod tušem, Kohler Moxi 1 košta 123 dolara. Idealan poklon koji stiže u pravo vreme za Bečki novogodišnji koncert.

Polaroid Cube – prenosiva mini-kamera

Polaroid džepna kamerica ima HD video-rekorder, kameru od 8 MP i spakovana je u dizajn kockice od jednog inča. Otporna je na prskanje i udarce, a pomoću magneta lako se montira na kacige, skejtbordove, ručke bicikla i druge površine, tako da možete da snimite avanture u pokretu. U kamericu je ugrađena punjiva baterija od 600 mAh koja podržava do 107 minuta kontinuiranog snimanja. Povezuje se Wi-Fi vezom sa opsegom od oko devet metara, kompatibilna je kako sa iOS, tako i sa Android uređajima i dolazi sa sopstvenom besplatnom aplikacijom.

Neke od mogućnosti koje poseduje su time laps, slow motion, mogućnost uređivanja, štampanja i deljenja fotografija na društvene mreže i mnoge druge. Ova slatka kamerica koja će sigurno oduševiti pre svega najmlađe dolazi u tri boje: crnoj, plavoj i crvenoj, a po ceni od 92 do 160 dolara u zavisnosti od boje.

Illumy – pametna maska za spavanje

Illumy GTS-3000 koristi istu tehnologiju prikazivanja svetla koju je razvila NASA kako bi njeni astronauti poboljšali svoj san. Kada krenete na spavanje, Illumy obezbeđuje postepeno zatamnjivanje prikaza „zalaska sunca” kako bi vas lakše uspavala. Dan će automatski započeti prikazivanjem „plavog neba” pre podešenog budilnika. Ovaj naučno dokazani režim koristi se na Međunarodnoj svemirskoj stanici kako bi pomogao telesnim časovnicima astronauta da ostanu sinhronizovani. Illumy GTS-3000 nežno vas probudi prikazom izlaska sunca, a ne alarmom koji zvoni u mraku, što je uobičajeno kod tradicionalnih budilnika.

Ovo nežno buđenje svetlom poručiće vašem telu da je vreme da se probudite i pomoći će u smanjenju takozvane inercije spavanja, što je uzrok jutarnje usporenosti. Ako prespavate prikaz izlaska sunca, oglasiće se zvučni alarm kako biste bili sigurni da se nećete uspavati. Ako patite od nesanice ili vam je potrebna dodatna pomoć za buđenje, tehnologija GTS-3000 za poboljšanje sna koristi pulsirajuća svetla. U toku spavanja, prigušeni zalazak sunca pulsiraće u sve sporijim delta frekvencijama, u skladu s padanjem u san i kada se budete budili, prikaz plavog neba pulsiraće u sve bržim alfa frekvencijama u skladu s buđenjem.

Da biste obezbedili najjednostavniji način korišćenja, Sound Oasis razvio je aplikaciju za pametne telefone koja omogućava da se podešavanje alarma Illumy GTS-3000 direktno upravlja s vašeg telefona. Illumy je jednostavan za rukovanje i još lakši za punjenje, za šta koristi mikro USB kabl. Jedno dva sata punjenja trajaće jednu do dve nedelje normalne svakodnevne upotrebe. Ukoliko poznajete nekoga ili ako želite sebe da obradujete za predstojeće praznike ne biste li se konačno odmorili, Illumy pametna maska za spavanje košta 99,99 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet