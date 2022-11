GM objavio da je spreman da do 2025. napaja sve fabrike obnovljivom energijom

General Motors je na putu da obezbedi 100% električne energije koja mu je potrebna za napajanje svih svojih američkih objekata obnovljivom energijom do 2025. godine. U sredu je proizvođač automobila objavio da je nedavno završio ugovore o nabavci koji su mu potrebni da bi taj podvig postao stvarnost.

Ova najava stavlja GM na pravi put da ispuni najnoviji cilj obnovljive energije koji je sebi postavio krajem prošle godine. Ranije je kompanija planirala da sve svoje pogone u SAD napaja obnovljivim izvorima energije do 2030. GM tvrdi da će joj ubrzana tranzicija omogućiti da izbegne proizvodnju procenjenih 1 milion metričkih tona emisije ugljenika između 2025. i 2030. godine.

16 postrojenja iz 10 zemalja

Od danas, energetski portfelj GM-a uključuje ugovore o nabavci sa 16 postrojenja za obnovljivu energiju u 10 država. Kompanija takođe radi na povećanju efikasnosti svojih fabrika i kancelarija, kao i na izgradnji svojih kapaciteta za proizvodnju električne energije na licu mesta.

Iako je GM na putu ka impresivnom podvigu, vredi odvojiti trenutak da kontekstualizuje ono što današnja najava znači u široj slici. Prvo, kompanija upravlja kancelarijama i fabrikama van SAD. Današnja najava ne pokriva te objekte. Drugo, čak i kada uzmete u obzir sve zgrade GM-a, one su samo mali deo ukupnog karbonskog otiska kompanije.

Prema njegovom najnovijem izveštaju o održivosti, emisije iz opsega 1 i 2 čine samo dva procenta ukupnih emisija GM-a. Za one koji nisu upoznati sa Protokolom o gasovima staklene bašte, to je računovodstveni sistem koje mnoge kompanije koriste za prikupljanje i praćenje svojih emisija. Kategorija 1 obuhvata sva zagađenja koja direktno proizvede organizacija. Obim 2, u međuvremenu, obuhvata indirektne emisije nastale od električne energije, grejanja i hlađenja koju kupuje. Većina GM-ovih emisija, neverovatnih 98 procenata, ne proizvode se u njegovim pogonima. Umesto toga, oni dolaze iz lanca snabdevanja kompanije i potrošača koji koriste njene automobile.

Da budemo pošteni, GM radi na smanjenju tih emisija. U leto 2021. kompanija je objavila da će uložiti ukupno 35 milijardi dolara do 2025. godine u razvoj električnih i autonomnih vozila. Ipak, tranzicija je nešto što će potrajati. Do 2030. godine GM planira da električna vozila čine 40 do 50 odsto automobila koje prodaje u SAD.

Izvor: Engadget

