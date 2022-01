Gmail aplikacija instalirana 10 milijardi puta na Android uređajima

Gmail, Google-ov besplatan email servis je jedna od najpoznatijih aplikacija za mobilne telefone. U svojoj dugogodišnjoj istoriji, pored samog servisa veliku ulogu u njegovom razvoju ima i Gmail aplikacija za Android telefone. To je jedna od standardnih aplikacija koja se nalazi na svim, osim na novijim modelima Huawei telefona, a uz to je i mnogo puta preuzimana sa Play Store-a. Ukupno, do sada je ta aplikacija dostigla brojku od 10 milijardi instalacija.

Ipak, ovo nije prva Google-ova aplikacija koja je dostigla toliki broj instalacija. Pre nje to su ostvarili Play servis, YouTube i Maps. Ako uračunamo i Gmail, to su ukupno samo četiri aplikacije koje su „prebacile“ ovu vrednost.

Postavlja se pitanje koja bi sledeća aplikacija mogla da stigne do 10 milijardi instalacija? U ovom trenutku ne može se reći sa sigurnošću, ali su dobri kandidati Search aplikacija i Chrome. A kada se radi o aplikacijama koje nisu u vlasništvu Google-a, verovatno će Facebook biti prva koja će se pridružiti klubu. Koja god od njih da bude sledeća, procenjuje se da će se to desiti u narednih nekoliko meseci.

Izvor: Android Police

