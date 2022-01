Panel Bezbednost | BIZIT2021

Panel Bezbednost je vodio Dejan Ristanović, glavni urednik PC Press-a. U njemu su učestvovali Dejan Grubić, Territory Manager, Veeam, Darko Šehović, koordinator Odbora za bezbednost i rukovodilac Centra za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija (FIN-CSIRT) i Dunja Majstorović, Cybersecurity Professional, Siemens Energy. Godina za nama je pokazala koliko su udari na bezbednost mogući i koliko se štete može naneti sistemima na koje smo svi oslonjeni.

Učesnici su se složili da se bezbednost podrazumeva, ali to zahteva dosta rada i posla u pozadini cele mašinerije, pri čemu je reč o procesu koji omogućava digitalnim procesima da se odvijaju nesmetano i da korisniku pruže najbolju uslugu i iskustvo. To se posebno odnosi na finansijski sektor, kao i sve druge sektore kod kojih je problematika bezbednosti posebno izražena. Koliko se god trudili, nemoguće je obezbediti 100% sigurnost, tim pre što je sektor bezbednosti tek jedna od linija odbrane od napada kojima su izložene i firme i korisnici. Napadi evoluiraju vremenom i postaju sve sofisticiraniji i to će biti trend i u budućnosti. Odgovor na to je robustan Disaster & Recovery sistem.

U Americi su vršene probe napada na elektroenergetske sistem i pokazalo se da oporavak takvih sistema od napada može trajati danima, te je jasno koliko je važna uloga sektora bezbednosti u prevenciji napada, kao i u oporavku od istih. Zaključeno je da je poseban problem u klackalici između funkcionalnosti i bezbednosti. Balans funkcionalnosti i bezbednosti je najteže obezbediti i to je večiti izazov u normalnom, regularnom funkcionisanju sistema u raznim industrijskim sektorima.

