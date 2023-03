Gmail: Snovi o čistom mejl sandučetu

Teško da postoji Gmail inbox kojim ne vlada potpuni haos, između ostalog i zbog svih newslettera na koje se korisnici prijavljuju. Aplikacija se zato uglavnom crveni, pa se u gornjem desnom uglu ikonice nalazi rumeno polje s dvocifrenim, čak trocifrenim brojem.

Broj važnih mejlova je daleko manji od onih koje korisnik nikada neće otvoriti, ali uprkos tome se ništa ne preduzima. Korisne stvari se tako gube u gomili. Sve je više onih koji žude za rešenjem, na primer za nekom alatkom koja bi nemilosrdno brisala sve neotvoreno, te se odjavljivala s mejl listi. Radila bi bolje od ljudskog bića, jer je čovek sklon tome da gomila stvari, pa i mejlove, a pod izgovorom da će mu možda nekad zatrebati.

Rešenje bi moglo da stigne u obliku nekog algoritma koji bi mejlove brisao kao da su tuđi – bez emotivne zadrške. AI alatka kojoj bi bilo jasno da niko nikada neće pročitati mejl s neke liste ako u proteklih pet godina to nije učinio. Tačno je da možemo i sami, ali ako nismo do sad pobrisali sve nepročitano, teško da će se to uskoro dogoditi.

Alatke kao što je ZeroBounce pomažu u sređivanju mejla, ali se fokusiraju na neispravne adrese. Ostaje nam da sačekamo neku novu koja će se na sličan način baviti nepročitanim porukama i zakrčenim sandučićima.

Izvor: The Verge

