Gmail za web omogućava pinovanje Google Chat razgovora

Gmail iskustvo više ne podrazumeva i klasični Hangouts, budući da ga je zamenio Google Chat. Razgovori i važne poruke sada mogu da se pinuju, te na taj način uvek budu pri ruci za brzo podsećanje.

Sačuvani razgovori ostaju u vrhu Chat liste poruka, za razliku od ostalih koje se pojavljuju po hronološkom redu, u zavisnosti od toga kada su poslate. Nova opcija je dobila mesto u padajućem meniju u obliku “Pin” funkcije koja se nalazi odmah ispod “Mark as read”. Sveža funkcija je dostupna kako za “jedan na jedan” razgovore, tako i za grupne chatove, što omogućava da se važne poruke brzo pronađu u slučajevima kada je korisnicima potrebno da se na brzinu podsete nekog dogovora, plana ili važne informacije.

Google Chat opcija za pinovanje stiže narednih dana i biće dostupna onima koji imaju sledeće pakete: Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, kao i G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, te onima koji ne plaćaju svoje naloge.

Izvor: Google 9to5

