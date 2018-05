Google Assistant na pametnim satovima postaje sve korisniji

Google-ova platforma za pametne satove – Wear OS – dobija nekoliko novih ažuriranja, što bi trebalo da poboljša interakciju satova koji koriste ovu platformu sa Google Assistant-om.

Tako bi uskoro korisnicima mogle da postanu dostupne „pametne sugestije,“ preko kojih će Google Assistant na osnovu jednog postavljenog pitanja automatski nuditi i odgovore na ona za koja pretpostavi da bi mogla da uslede nakon toga. Tako će oni koji, na primer, budu tražili informacije o vremenskim uslovima, dobijati i informacije o prognozi za sutrašnji dan, te naredni period. Sa novim opcijama korisnici će na postavljeno pitanje dobijati odgovor preko zvučnika na pametnom satu ili preko Bluetooth slušalica, što je značajno unapređenje, budući da su se ranije odgovori samo pojavljivali na displeju uređaja.

Google je najavio i da će Wear OS satovi ubuduće podržavati sve ono što Google Assistant može da uradi, te one akcije koje se budu ugrađivale od strane kompanije, developera, ali i neke treće strane. To uključuje akcije poput pronalaženja fotografija na platformi Google Photos, te brojne druge funkcije, koje će se vremenom samo uvećavati. Tako će korisnici u budućnosti preko svojih pametnih satova moći da uključuju rernu dok raspakuju namirnice, ili da provere kada imaju sledeći let, a dok pakuju kofere.

Izvor: The Verge

