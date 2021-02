„Google drive for desktop“ zamenjuje Backup and Sync 2021.

Prošlog meseca, Drive File Stream je preimenovan u „Google Drive for desktop“.

Aplikacija će biti ažurirana kasnije ove godine

Ova promena imena deo je šireg poteza 2021. godine. Njen cilj je objedinjavanje trenutnog enterprise klijenta sa consumer-focused Backup and Sync aplikacijom koja nudi otpremanje Google slika. Neki od korisnika Google Workspace-a su primenili oba rešenja za sinhronizaciju, koja mogu biti zbunjujuća za krajnje korisnike i izazovna za upravljanje IT odeljenjima. Aplikacija koja je ranije bila poznata kao Drive File Stream biće ažurirana tako da će takođe „praviti rezervne kopije fotografija i video zapisa u Google Photos“, kao i otpremati biblioteku Apple Photos i povezano USB skladište.

Ostale funkcije uključuju sinhronizaciju lokalnih direktorijuma (Dokumenti, Desktop, itd.) sa Google drive-om i multi-account pristup. U međuvremenu će redovni korisnici moći da sinhronizuju pojedinačne datoteke na My Drive za oflajn upotrebu, dark mode i da vide neke integracije Microsoft Office-a i Outlook-a. Promene počinju preimenovanjem Drive File Streama od verzije 45. Ovo je trenutno samo promena brenda i „sve funkcije će ostati iste“, ali aplikacija će dobiti veliko ažuriranje kasnije ove godine, a tada će korisnici Backup and Sync i preći na novu verziju Google drive-a za desktop. Ovo objedinjavanje ima za cilj da pojednostavi IT deployment proces i smanji zabunu oko toga koju aplikaciju da koristi. To će takođe „rezultirati boljim performansama za krajnje korisnike“.

Izvor: 9to5google

