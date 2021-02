Schneider Electric: Električna mreža pod lupom

U okviru Schneider Electric Razvojnog centra koji se bavi istraživanjem, razvojem i inženjeringom softvera u oblasti upravljanja elektroenergetskim sistemima, posluje i Regionalni centar za isporuku rešenja digitalnog upravljanja mrežom.

Razgovarali smo s direktorom tog sektora dr Vladanom Krsmanom (Digital grid – Regional Solutions Center Director) o specifičnosti tog sektora i prilici koju inženjeri imaju da se pored razvoja softvera bave i kreiranjem i isporukom rešenja.

Šta je tačno uloga Regionalnog centra za isporuku rešenja u okviru Schneider Electric Razvojnog centra u Novom Sadu?

Regionalni centar za isporuku rešenja ima dve glavne uloge. Prva je potpuno vlasništvo nad kreiranjem i isporukom rešenja i projekata na teritoriji Evrope, Afrike, Bliskog istoka i Srednje Azije. Druga je uloga globalnog ekspertskog centra (Center of Excelence), s obzirom na to da smo u Novom Sadu koncentrisali znanje i iskustvo sa isporuke projekata širom sveta u prethodnih 10 godina. Naime, u okviru naše divizije organizovani smo kroz više regionalnih centara, pa Novi Sad, pored svoje regionalne uloge, ima i globalnu ulogu za ekspertsku podršku svakom od ovih centara. To implicitno znači da naš tim učestvuje u kreiranju i isporuci projekata na teritoriji celog sveta.

Koji projekti su trenutno aktuelni?

U ovom trenutku isporučujemo projekte na svim kontinentima. U Evropi ove godine imamo fokus na isporuci rešenja za upravljanje mrežom gradova u Italiji, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Estoniji i Sloveniji. Imamo tekuće projekte u Holandiji i Finskoj. Radimo i na velikim projektima modernizacije mreže u Africi i Australiji, imamo dva aktivna projekta u Aziji, dok u Americi radimo na velikom projektu u Kaliforniji.

Energija je svuda

Da li to znači da vaši timovi putuju u sve ove gradove?

Da, naši klijenti su isključivo krajnji korisnici rešenja, dakle dominantno elektrodistributivna preduzeća, a većina inženjera na licu mesta rade na dizajnu rešenja, konfigurisanju, puštanju u rad, rešavanju problema i otkrivanju mogućnosti samog rešenja. To je donekle lepota ovog posla, jer inženjeri rade na rešavanju konkretnih operativnih problema direktno s ljudima koji će koristiti njihovo rešenje.

Kakva sve rešenja kreirate i isporučujete?

Naš glavni proizvod je ADMS (Advanced Distribution Management System), čija je svrha digitalni nadzor, optimizacija i upravljanje elektrodistributivnim i prenosnim sistemima. Međutim, taj proizvod je u suštini platforma iz koje je moguće izvesti čitavu paletu raznih rešenja, zavisno od konkretnih problema i potreba klijenta, jer svaki klijent u principu ima i slične, ali i različite poslovne ciljeve i probleme koje želi da reši. Recimo, kao korisniku električne energije, vama je najvažnije da uvek imate električne energije, da se ne dešavaju kvarovi, a kada se dese, da vam se napajanje vrati što pre. Kada ostanete bez napajanja, siguran sam da se prvo pitate: „Kad će doći struja” i malo ste nervozni zbog toga. Jedno od rešenja koje kreiramo i isporučujemo upravo rešava taj problem. Proaktivno detektujemo mogućnost kvara – specijalizovanim algoritmima i digitalnim upravljanjem brzo detektujemo, lociramo kvar i vraćamo napajanje krajnjim potrošačima. Naravno, postoji još mnogo rešenja koja smo osmislili i isporučili na bazi ADMS proizvoda.

Kreativni, ali u timu

Kakve veštine, znanja i tehnologije su potrebne da bi se ovakva rešenja osmislila i isporučila?

Osnovne veštine su da budete kreativni, da želite da učite svaki dan i da imate dobru emocionalnu inteligenciju za rad s klijentima. To je baza, zato se, kada biramo nove članove tima, uvek usredsređujemo na ovaj deo, a sve ostalo se može savladati uz adekvatan sistem obuke i želju da se uči. Kada je baza obezbeđena, dalje se ljudi razvijaju u nekoliko disciplina: projektni inženjeri, konsultanti profesionalnih servisa, softver developeri, projektni menadžeri, tehnički lideri, test menadžeri, a u okviru svake od navedenih disciplina razlikujemo razne domene.

Na primer, u okviru projektnih inženjera razlikujemo domene kao što su inženjeri modelovanja i podataka, SCADA inženjeri, inženjeri elektroenergetskih sistema za napredne aplikacije, trening inženjeri, deployment inženjeri. Svaka od navedenih pozicija zahteva adekvatno domensko znanje iz enterprise sistema, integracija, hardvera za enterprise rešenja, 3rd party alata, domena upravljanja mrežom itd. Softver developeri su zaduženi za razvoj specifičnih rešenja (customizations) nad samim proizvodom, koristeći tehnologije koje proizvod zahteva, ali uz slobodu da uvedu novu tehnologiju ukoliko ona donosi očigledno poboljšanje projekta. Zaista je širok spektar veština koje se traže, a suštinski to znači da je širok spektar veština i znanja koje se mogu steći.

Da li su te veštine usko specifične?

Volim da kažem da apsolutno nisu. Specifičan je domen, ali to je sasvim normalno, jer ako rade na isporuci mobilne aplikacije za online plaćanje, ili video-igrice, ili sistema za rezervaciju karata, domen je uvek različit. Rešenja koja isporučujemo samo su još jedan vid domena, ali veštine su iste kao u svakom drugom poslu koji se bavi isporukom softverskih rešenja. Ono što posebno to potvrđuje, i na šta sam ponosan, jeste činjenica da su članovi naših timova zaista percipirani kao globalni talenti, koje traže i poštuju renomirane konsultantske kuće, kao i kompanije koje se bave sličnim poslom (ne načelno i istim domenom).

Šta je onda drugačije?

Naš centar radi sa ciljem da isporučimo rešenje koje našim klijentima rešava probleme, omogućava da upravljaju mrežom na pouzdan način, obezbeđuje uštede i otvara nove izvore prihoda. Kada naši projektni timovi vide kako rešenje koje su osmislili radi u produkciji, kako ga naši klijenti koriste, taj nivo zadovoljstva i radosti je neopisiv.

Normalnost koja sledi

Kako su pandemija i nemogućnost putovanja uticali na rad sa inostranim klijentima?

Pandemija je zaista pomerila neke velike paradigme u ovom poslu. Na primer, bilo je nezamislivo da se sistem pusti u pogon bez prisustva u kontrolnoj sobi, a to smo uspeli tokom pandemije. Nemogućnost putovanja otežala je neke stvari, ali smo bili vrlo jasni da su bezbednost i zdravlje ljudi na prvom mestu, bez kompromisa. S obzirom na to da radimo sa celim svetom, vremenske zone bile su takođe izazov, i zaista je većina ljudi delovala izvan svoje zone komfora i odgovornosti kako bi održali kontinuitet isporuke projekata. Na te ljude smo zaista veoma ponosni. To je suštinska vrednost kompanije i tima – pravi ljudi. Zahvaljujući takvim ljudima, ispunili smo sve naše poslovne ciljeve, obezbedili veliki rast, a backlog nam je takođe veliki, što garantuje stabilne godine pred nama. Tokom pandemije smo naučili mnogo stvari koje nismo znali, što će nam pomoći da budemo efikasniji i bolji.

Kakvi su dalji planovi?

Prvi i osnovni je da ispunimo naša obećanja data klijentima tokom 2021. Takođe, s obzirom na to da sada isporučujemo rešenja isključivo na bazi ADMS proizvoda, plan nam je da proširimo paletu rešenja koja kreiramo i isporučujemo na bazi drugih Schneider Electric proizvoda u okviru portfolija digitalnog upravljanja mrežom, kao što je ArcFM (GIS – Geospatial Information System), asset performance management, meter data management, energy profiler online. Najvažniji naš plan tiče se naših ljudi, a to je da obezbedimo transformaciju veština i znanja, i da i dalje idemo u korak s najmodernijim principima u ovoj industriji, kao i da obezbedimo da isporuka rešenja bude puna izazova i kreativnih problema kroz koje ljudi napreduju, razvijaju se, ostaju relevantni i atraktivni u industriji.

