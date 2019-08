Google Go light aplikacija za pretraživanje dostupna širom sveta

Godinu i po dana od kada je predstavljena u Indiji i Indoneziji, lakša verzija Google Go aplikacije za pretraživanje stigla je i do korisnika u drugim delovima sveta.

Budući da zauzima samo 7MB, aplikacija je zamišljena kao alatka za pretraživanje informacija na internetu, a na telefonima iz donjeg segmenta. Pretraživač, pored toga što zauzima manje prostora, pamti i poslednje rezultate pretraživanja, a kako bi korisnik mogao da im se vrati ako iznenada ostane bez interneta. Pored toga što je dizajniran za uređaje sa lošijim specifikacijama, Google Go ima i nekoliko funkcija koje su kreirane na osnovu potreba rastućeg tržišta. Tako je aplikacija prošle godine dobila Lens funkciju koja dozvoljava da uz pomoć kamere čita tekstove koji se fotografišu, i to naglas. Tu je i opcija za glasovno pretraživanje, te ona koja omogućava čitanje internet stranica onim korisnicima koji imaju poteškoće u čitanju, te bilo koje druge probleme zbog kojih nisu u stanju da samostalno tumače tekst.

Google Go je samo jedna od Go-aplikacija koje se kreiraju za potrebe tržišta u razvoju, pa je tu i Gmail Go koji nudi isto iskustvo, ali zauzima manje prostora, Gallery Go koja služi za organizovanje fotografija, a Google pored toga nudi i Android Go – verziju operativnog sistema za telefone sa slabijim kapacitetom.

Izvor: The Verge