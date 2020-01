Google i putovanja: Nove funkcije za moderne putnike

Putovanje je mnogo više od rezervacije karte i hotelske sobe, pa Google u skladu sa tim unapređuje funkcije kako bi išao u korak sa potrebama putnika.

Tako će korisnici od sada dobijati i informacije o tome kada je najbolje otputovati u neku oblast, a na osnovu iskustava drugih putnika, te informacija o cenama i vremenskim uslovima. To znači da će Google pomagati da se izbegnu gužve, a ako se otputuje malo kasnije, a ne u jeku turističke sezone. Tu je i tab “what you’ll pay,” pa korisnici lako mogu da saznaju cene za period u kojem planiraju put, i ustanove da li se budžet uklapa u ono što su planirali. “Where to stay” sekcija nudi informacije o hotelima, uključujući i zanimljivosti o delu grada u kojem se neki ugostiteljski objekat nalazi, te cene.

Tu su i druga ažuriranja, koja nisu velika, ali svakako utiču na celokupno iskustvo, a poput personalizovanih rezultata pretrage, u kojima korisnik može da vidi šta je ranije pretraživao, te promene u hotelima u kojima je već odsedao, kao i ponude koje su slične onima koje je birao ranije.

