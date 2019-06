Google Maps će vas obaveštavati ukoliko taksista pokuša da vas prevari

Ako vam se desilo da vas u nekom nepoznatom gradu taksista „voza“ naokolo kako bi povećao cenu vožnje, to ćete u budućnosti moći da prepoznate i sprečite zahvaljujući Google Maps-u. I do sada ste mogli da koristite ovu mapu da biste proverili da li taksista koristi najkraću rutu do odredišta, ali ubuduće će ta opcija biti automatizovana. Zahvaljujući njoj, Google Maps će vas obavestiti svaki put kada taksista previše skrene sa optimalne rute.

Naime, nova opcija u Google Maps-u omogućava aktiviranje alarma svaki put kada se sa optimalne rute skrene više od 500 metara. Pri tome, neće se izvršiti automatsko prerutiranje, kao što je to uobičajeno kada se Google Maps upotrebljava za standardnu navigaciju. Jednom kada se aktivira alarm, možete obavestiti taksistu da znate šta pokušava da uradi, pa je mala šansa da će to ponoviti do kraja vožnje. Čak iako pokuša da se opravda zagušenjem u saobraćaju, nemojte mu verovati na reč jer je i to lako proverljivo u Google Maps-u (opcija „Traffic“ koja u realnom vremenu pokazuje prohodnost ulica).

Ova veoma korisna opcija za sada je aktivirana u Indiji (verovatno zato što tamo taksisti na regularnoj bazi pokušavaju da „opelješe“ turiste). Ne znamo kada će i da li će biti dostupna na drugim tržištima, ali se nadamo da ćemo je uskoro videti na svojim telefonima, jer predstavlja jedno od retko korisnih unapređenja Google Maps-a.

Izvor: BGR

