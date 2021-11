Google Meet dozvoljava do 500 učesnika u video konferencijama

Efikasna komunikacija u preduzećima, u uslovima kada mnogi ljudi rade od kuće, postala je kritična, jer često nije moguće obratiti se svim zaposlenima istovremeno. Video konferencije ograničavaju broj ljudi koji istovremeno mogu da učestvuju u jednoj sesiji, a ta ograničenja često nisu dovoljna kada se radi o srednjim preduzećima. Zato je Google rešio da im pomogne sa Google Meet aplikacijom.

Na Google Workspace Updates blogu pojavila se informacija da korisnici Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus i Education Plus paketa sada mogu da imaju do 500 učesnika u jednom Google Meet pozivu. Do sada su ovi pretplatnici imali mogućnost povezivanja do 250 korisnika istovremeno, pa povećanje kapaciteta omogućava mnogo bolju interaktivnost i pokrivenost. Opcija je počela da se primenjuje i u trenutku kada ovo budete čitali, trebala bi da bude dostupna svim pomenutim pretplatnicima.

Drugi pretplatnici, kao i besplatni korisnici Google Meet servisa, ostaju na maksimalnom broju od 100 učesnika.

A Enterprise korisnici kojima ni povećanje na 500 korisnika nije dovoljno, mogu da razmisle o upotrebi streaming opcije, u kojima je omogućeno do 100.000 korisnika, mada je u tom slučaju onemogućena interaktivnost koju donosi Google Meet.

Izvor: Android Police

Podelite s prijateljima

Tweet