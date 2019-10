Google najavio tri nove alatke za čuvanje privatnosti

Google se za cyber sigurnost zalaže tako što lansira tri nove alatke koje korisnicima pružaju mogućnost da kontrolišu podatke koje dele, a kada koriste Google Maps, YouTube, te Google Assistant-a.

Tako stiže incognito mod za Maps, koji bi u oktobru trebalo da obraduje Android korisnike, da bi kasnije stigao i na iOS, a znači da se podaci i lokacije ne čuvaju na Google nalogu korisnika, i ne mogu da se koriste kako bi se personalizovalo Maps iskustvo. Kada je YouTube u pitanju, Google planira auto-delete funkciju koja podatke briše u intervalima koje korisnik izabere, te podaci mogu da se čuvaju tri meseca, 18 meseci, ili dok korisnik ne odluči da ih ručno obriše. Na kraju, tu je i funkcija za Google Assistant-a, pa će korisnici moći da brišu pitanja i glasovne komande, a dovoljno je da izgovore “Hey Google, delete the last thing I said to you” ili “delete everything I said to you last week.“

Pored navedenih novina Google donosi i sistem za proveru lozinki koji će biti integrisan u već postojeći password manager, pa će korisnici moći brzo i jednostavno da proveravaju da li su im lozinke kompromitovane u nekom napadu, te da zamene slabe lozinke koje ugrožavaju bezbednost čuvanih naloga.

