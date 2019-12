Google objavio najbolje iz Play Store-a za 2019. godinu

Google je otkrio koje su to najčešće preuzimane aplikacije, filmovi, TV serije i knjige bile na Play Store-u ove godine. Međutim, s Call of Duty i Marvel-om koji vode na listama, ne čini se da ima mnogo iznenađenja ove godine.

Korisnici Google Play-a glasali su za svoja omiljena preuzimanja u svakoj kategoriji. Call of Duty: Mobile je rangiran kao najbolja igra, a GlitchCam, koji dodaje efekat vašim video zapisima u stilu 90-ih, proglašen je za najbolju aplikaciju. Avengers: Endgame je bio omiljeni film, a Scary Stories to Tell in the Dark omiljena knjiga.

Urednici Play prodavnice izabrali su Ablo kao najbolju aplikaciju godine. Ablo pomaže korisnicima da istraže strane kulture i povezuje ih sa ljudima uprkos jezičkoj barijeri, aplikacija automatski generiše titlove dok video četujete sa ljudima širom sveta.

Ne iznenađuje da su četiri od pet najprodavanijih filmova u godini bili o superherojima, a Game of Thrones najtraženija TV serija. Najčitanije e-knjige uključivale su naslove James S. A. Corey-ja i Stephen King-a. Najtraženije audioknjige su uključivale i The Subtle Art of Not Giving a F*ck Mark Manson-a i Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life Gary John Bishop-a.

Kompletnu listu možete pogledati na Google-ovom blogu. Na listi će se možda pronaći nekoliko stavki za koje niste čuli ili koje nisu vredne preuzimanja. U međuvremenu, ako ste korisnik Apple-a, pogledajte najbolje i najpopularnije aplikacije na Mac-u i iOS-u koje je kompanija objavila.

Izvor: Engadget

