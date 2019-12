ITAcademy: Započnite 2020. na pravi način

Novogodišnji praznici su idealna prilika za planiranje novih uspeha i definisanje novih ciljeva, a pozitivno raspoloženje možete iskoristiti da donesete odluke koje će novu godinu učiniti mnogo kvalitetnijom od prethodne. Zato donesite odluku koja će vam promeniti život!

Iskoristite ovu godinu da zakoračite u svet najplaćenijih IT poslova

Ako vas zanima IT oblast, ovo je jedinstvena prilika da promenite život u 2020. godini, osigurate uspeh i steknete veštine za posao i platu koju priželjkujete.

Za samo 12 meseci školovanja na ITAcademy polaznici stiču veštine za najtraženije poslove u IT industriji. Garancija stručnosti polaznicima koji uspešno kompletiraju školovanje na ITAcademy zasniva se na čitavom nizu međusobno usklađenih koraka i servisa koji zajednički doprinose da budući informatički stručnjaci lako dolaze do željenih poslova, čak i ako školovanje započnu kao potpuni početnici.

Stručna znanja iz šest IT oblasti

Pri upisu na ITAcademy možete birati između šest najpopularnijih IT programa. U zavisnosti od svojih interesovanja, možete da budete stručnjak za programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija. Za koju god profesiju da se odlučite, nećete pogrešiti – sve one donose visokoplaćene poslove sa odličnim uslovima rada.

Zato razmislite u kojoj IT oblasti se najviše pronalazite i za manje od godinu dana od početka školovanja postanite kvalifikovani stručnjak koji je deo najbrže rastuće industrije.

Najsavremeniji program koji omogućava sticanje prestižnih međunarodnih sertifikata

Program na ITAcademy izdvaja ovu ustanovu od drugih jer je koncipiran tako da odgovara principima obuke najvećih svetskih IT kompanija. To znači da je akcenat stavljen na rešavanje konkretnih praktičnih problema kakvi se svakodnevno sreću u poslu. Samim tim, ovi IT stručnjaci već posle 12 meseci imaju dovoljno znanja da se bez problema zaposle u renomiranim kompanijama koje posluju u svim oblastima informacionih tehnologija. Dodatna povoljnost koju nudi ITAcademy je mogućnost besplatnog sticanja prestižnih međunarodnih sertifikata koji su zbog svoje vrednosti nedvosmislen dokaz znanja i bonus pri pregovorima za višu platu.

Pored garancije da se nastava izvodi na najvišem nivou, nakon školovanja na ITAcademy polaznici stiču mogućnost da steknu zvanične svetske sertifikate i industrijska IT zvanja Univerziteta Kembridž za međunarodne ispite, kao i Microsoft, Adobe, Google, Cisco, Autodesk i druge sertifikate.

Garancija kakvu ne obezbeđuje nijedna druga ustanova na ovim prostorima

Misija ITAcademy je školovanje IT stručnjaka koji će pomoću stečenog znanja lako pronaći odlično plaćene poslove.

Sigurnost u superiornu uslugu i mogućnosti koje školovanje na ITAcademy nudi potkrepljeno je garancijom kakvu ne nudi nijedna druga obrazovna ustanova na ovim prostorima: svi polaznici koji ne zasnuju radni odnos posle godinu dana od trenutka završetka ITAcademy dobijaju novo školovanje po svom izboru, potpuno besplatno!

Veštine naučene na ITAcademy obezbedile su hiljadama zadovoljnih polaznika uspešnu karijeru, veću platu ili započinjanje profitabilnog biznisa.

Ne propustite šansu – steknite profitabilne IT veštine

Ove godine pretvorite svoje talente u najtraženija IT znanja i veštine, uspešno zakoračite u IT oblast i dođite do odlično plaćenih poslova.

Ne dozvolite da se sledeće godine u ovo vreme osvrnete za sobom i vidite mnoštvo propuštenih prilika. Ne dozvolite da se razočarate kada shvatite da niste ispunili svoje planove, od kojih vas je delio samo jedan korak.

