Google omogućio brisanje podataka o lokaciji i aktivnostima

Google je obećao početkom godine opcije koje će korisnicima omogućiti automatsko brisanje zabeleženih lokacija i podataka o njihovim aktivnostima, a sada se ta opcija pojavljuje korisnicima.

Na Google-ovom Twitter profilu pojavila se informacija kako kompanija sprema opciju kojom će korisnici sami moći da odrede koliko dugo će podaci o njihovim aktivnostima na vebu i unutar aplikacija ostati zabeleženi.

Promena se zasad odnosi na korisnike Android i iOS uređaja na kojima će biti dostupna opcija unutar njihovih Google naloga (odnose se na Location History i Web & App Activity). Korisnici će moći da postave jednu od dve opcije, podaci se automatski brišu u roku od tri meseca ili u roku od 18 meseci od njihova generisanja.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm

— Google (@Google) June 26, 2019