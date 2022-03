Google-ov novi Play Partner Program za igre će ponuditi jedinstvene alate za programere igara

Google je danas objavio nekoliko značajnih saopštenja.

Program nudi jedinstven skup alata

Prvo, kompanija je potvrdila da će funkcija Play Store-a „Play as you download“ uskoro doći na sve Android 12 uređaje. Drugo, počeo je da uvodi Google Play Games za PC beta u nekoliko regiona, omogućavajući korisnicima da igraju Android igre na Windows računarima. Pored toga, Google je takođe najavio dve nove funkcije za svoj servis za striming igara, Stadia, uključujući novi set komponenti i alata za Stadia partnere i probne verzije Click-to-Play. Ali to nije sve. Pored svih gore navedenih najava, Google je pokrenuo i Play Partner Program for Games.

Program cilja neke od najistaknutijih programera igara na Google Play-u. Nudi im jedinstven skup alata za rast i vrhunske usluge prilagođene programerima koji rade u velikom obimu. Iako Google nije ulazio u detalje programa, kompanija je otkrila da će novi alati pomoći programerima igara da ponude brža izdanja, da dobiju pristup poboljšanim alatima pre pokretanja, funkcije za borbu protiv zloupotrebe i još mnogo toga. Google kaže da je partnerski program dizajniran imajući na umu veće programere igara i nudi posebne prednosti za njih.

Trenutno još uvek nije jasno koji programeri Google Play igara će dobiti pristup novom Google Play partnerskom programu za igre.

Izvor: Xda-developers

