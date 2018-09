Google planira da promeni izgled URL-ova

URL (usklađeni lokator sadržaja) predstavlja ono što se unosi kako bi se došlo do nekog web-sajta, te se do sadržaja na taj način dolazi od samih početaka interneta. Google planira da to promeni, budući da smatra da su URL-ovi često problematični.

Naime, iz kompanije su objasnili da mnogi korisnici imaju poteškoće da razumeju prirodu URL-a, budući da ih nije lako pročitati, te da ne prenose jasnu poruku o prirodi nekog web-sajta. Istina je da često zbunjuju korisnike, posebno kada se koriste skraćenice, pa se često upotrebljavaju i u phishing prevarama, u okviru kojih napadači lako mogu da usmere korisnike na neki URL koji liči na onaj koji koriste njihove banke, pa oni koji se ne razumeju najbolje u prirodu ovakvih prevara lako mogu da postanu njihove žrtve. Pretraživači poput Chrome-a već neko vreme pokušavaju da zaštite korisnike, a tako što prikazuju stranice sa upozorenjem koje ih sprečavaju da posete neku sumnjivu stranicu.

Upravo zbog toga Google želi da promeni izgled URL-ova, ali se još uvek ne zna kako bi ta promena mogla da izgleda. Iz kompanije pretpostavljaju da će svaka promena biti kontroverzna, ali ističu da je promena neophodna budući da bi URL-ovi, onakvi kakvi su danas, trebalo da postanu stvar prošlosti.

Izvor: Ubergizmo

