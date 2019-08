Google pod istragom EU zbog pretraga za posao

Google jednostavno ne može da odoli kada je inovacija na tržištu u pitanju. Neko drugi bi to nazvao “monopolom”, što se upravo desilo u slučaju Google job search alata. Zbog toga je Google pod istragom EU, pa mu opet preti milionska kazna.

Organi Evropske unije su započeli istragu nakon pritužbi 23 sajta za pretragu poslova. Oni su se žalili da Google koristi svoju poziciju da utiče na njihovo poslovanje. Iako Google ne naplaćuje svoj servis, konkurencija smatra da se američka kompanija radi na postepenom eliminisanju konkurencije nakon čega bi krenula sa naplatom svojih usluga.

Evropska komesarka za konkurenciju Margaret Vestager postavila je pitanje da li je korektno da Google ima toliku kontrolu nad firmama koje su mu rivali. Ukoliko je komesarka zabrinuta, to je loša vest za IT giganta, jer je do sada ovoj kompaniji odrezala kazne u visini od skoro 8,5 milijardi evra! Ona se trenutno interesuje za Google for Jobs, besplatnu opciju za kompanije da postave svoje oglase za posao na Google.

U ovom slučaju nije reč o sajtu već o načinu da se poslovi prikažu u organskim pretragama efektnije. Ukoliko, na primer, kompanija poveže svoju stranicu sa poslovima sa Googleom, imeće veću šansu da bude primećen u pretragama. Na ovaj način se može desiti da korisnici prestanu da koriste sajtove za pretragu poslova. Zaista, zašto bi kliktali na sajt kada Google ima sve odgovore?

Google tvrdi da brine o fer poslovanju

Google tvrdi da su uneli određene izmene u skladu sa evropskim zakonima, nudeći dodatne mogućnosti sajtovima za zapošljavanje. To nije jedina stvar koju Google uvodi. Od 2020. godine Evropljani će moći da biraju koji će pretraživač da koriste na svojim Android uređajima. Sigurno je da se izmene poslovanja kompanije neće završiti na ovome, s obzirom na to da EU nema problem sa kažnjavanjem IT kompanija. Kako je Google redovna mušterija za kazne po osnovu GDPR-a i monopolskih akcija, nismo sigurni da neće pasti još neko kažnjavanje.

Izvor: BBC