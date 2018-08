Google prati korisnike čak i kada oni to ne žele

Google je nedavno optužen da prati korisnike nekih svojih najpopularnijih servisa čak i kada ovi eksplicitno zatraže da se to ne čini. Naime, servise kao što su Google Maps i Street View koristi na stotine miliona ljudi širom sveta, te sa njima deli svoje trenutne lokacije. Google Maps ima i opciju “Always Allow” koja omogućava da se mape prate u realnom vremenu, dok “timeline” opcija čuva lokacije koje je korisnik posetio tokom vremena.

To ne bi bio nikakav problem da nedavno nije otkriveno da aplikacije za iPhone i Android prate korisnike čak i kada je u podešavanjima izabrana opcija koja bi to trebalo da sprečava. Tako Google nastavlja da čuva podatke o kretanju korisnika čak i kada je opcija Location History isključena, a propustom je pogođeno preko dve milijarde korisnika. Problem je otkriven nakon što je od jednog korisnika zatraženo da oceni posetu jednom tržnom centru, iako je ovaj isključio opciju Location History, budući da nije želeo da deli informacije o svom kretanju.

Tehnološke kompanije su u poslednje vreme pod velikim pritiskom kada je čuvanje i deljenje korisničkih podatka upitanju, pa su novootkriveni propusti u Google-u veliki problem budući da čuvanje lokacija čak i kada korisnici to ne žele predstavlja ozbiljan bezbednosni propust. Iz kompanije su se oglasili obaveštenjem da korisnici mogu da dobiju dodatnu autonomiju ako isključe opciju “Web and App Activity.“

