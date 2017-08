Google prati sve vaše podatke, evo kako da ih obrišete

Nije nikakva tajna da Google zna dosta o nama i veći deo poslovnog modela pretraživačkog džina zasniva se na reklamama. Da bi bio uspešan u plasiranju određenih reklama pretraživač mora da zna ko smo mi. Ali ako znamo kako da vidimo šta on zna o nama, možemo da uklonimo te podatke sa Google-a.

Ono što trebamo da znamo je da Google čuva sve naše pretrage. Kako da je obrišemo? Ako ne želite da imate listu svih vaših pretraga sačuvanu, ono što prvo trebate da uradite je da odete na my activity.google stranicu. Idite na Google history, zatim menu onda advanced, all time i odaberite delete. A ako hoćete da zaustavite da vas Google prati za sva vremena, idite na activity controls stranicu i aktivirajte opciju tracking off.

Google takođe čuva svaku glasovnu pretragu. Svako ko koristi glasovnu pretragu ili asistenta Google Now, ima sačuvane pretrage isto kao kada radimo uobičajnu pretragu. Na taj način pretraživač takođe iskorišćava naše podatke da bi lansirao bitnije reklame. Da bi ih obrisali idite na voice i audio activity stranicu koja se nalazi na activity controls stranici, da pregledate svoje glasovne pretrage i kliknite na delete pored poruke koju hoćete da obrišete. Kao što prati vašu glasovnu pretragu, Google takođe prati vašu lokaciju. Na timeline stranici videćete Google Map i određene datume i mesta koja ste posetili. Tačnost tih podataka zavisi od toga da li ste u tom trenutku bili prijavljeni na vaš Google nalog. Kada posetite timeline stranicu u donjem desnom uglu videćete settings i samo pritisnite delete. Takođe, možete zaustaviti sakupljanje vaših podataka tako što ćete pritisnuti opciju u donjem levom uglu.

Jedno od najinteresantnijih mesta gde možete saznati šta Google zaista zna je ad settings stranica i videćete vaš profil koji koji se zasniva na istoriji vaše pretrage. Sa ove stranice možete da isključite reklame koje vas prate svuda po Internetu.

A ako ste ikad želeli da se totalno uklonite sa Interneta idite na švedski sajt Deseat.me koji vam omogućava da se obrišete sa svih društvenih mreža i ostalih sajtova gde imate nalog. Samo unesite vašu gmail adresu i pojaviće vam se svi nalozi povezani sa njom.

