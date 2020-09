Google predstavio COVID-19 layer na Maps aplikaciji

Kao što smo juče izvestili, Google je definitivno implementirao novo Maps unapređenje. Google je dodao COVID-19 layer na platformu Maps.

Pratite trendove u broju slučajeva koronavirusa po državama i gradovima

Nova funkcija pruža korisnicima najnovije informacije o trendovima zaraze širom države i grada. Ažuriranje će početi da se pojavljuje na Androidu i iOS-u tokom ove nedelje, širom sveta. Prema Sujoy Banerjee, menadžeru proizvoda Google Maps, korisnici će moći da pristupe novom layer-u putem kartice u gornjem desnom uglu pod nazivom „COVID-19 info“. Tu će biti vidljiv sedmodnevni prosek novih slučajeva COVID-19 na 100.000 ljudi za područje koje gledate u Mapama. Oznake pokazuju da li se broj slučajeva povećava ili smanjuje

Da bi korisnicima olakšao razumevanje prikazanih podataka, Google je uveo kodiranje u boji:

Siva: Manje od 1 slučaja

Žuta: 1 – 10 slučajeva

Narandžasta: 10 – 20 slučajeva

Tamno narandžasta: 20 – 30 slučajeva

Crvena: 30 – 40 slučajeva

Tamno crvena: 40+ slučajeva

Banerjee opisuje novi alat kao sredstvo za „prikazivanje kritičnih informacija o slučajevima COVID-19 u nekoj oblasti kako biste mogli donositi odluke o tome gde ćete ići i šta ćete raditi“. Informacije se preuzimaju od institucija među kojima su Johns Hopkins, the New York Times, JHU CSSE COVID-19 Data, Brihanmumbai Municipal Corporation, i Wikipedia, a koriste se i informacije koje javne organizacije koriste kao izvore za izveštaje o slučajevima, uključujući vladina ministarstva, lokalne zdravstvene agencije i Svetsku zdravstvenu organizaciju (WHO).

Google kaže da će podaci biti vidljivi za svih 220 zemalja i teritorija podržanih u Google mapama. Podaci o državama, provincijama, okruzima i gradovima biće uključeni tamo gde su dostupni, ali kako svaka zemlja ili lokalna vlast ne reaguje istom brzinom ili uopšte ne prijavljuje nove slučajeve, neka područja mogu biti obojena sivo i bez prikaza trendova. U junu je Google dodao nove funkcije tranzita na Mape, uključujući lokalna upozorenja za putovanja na koja bi mogla da utiču ograničenja zbog COVID-19, obaveštenja o vožnji kroz kontrolne punktove COVID-19, i slično.

Izvor: Zdnet

