Google pretraga sa navodnicima će sada pokazati gde pronaći tačnu reč ili frazu

Google pretraga sa navodnicima je jedan od manje poznatih, ali korisnih hekova koji se mogu koristiti.

Sada, Google je to učinio još boljim tako što je prikazao gde će korisnici pronaći ove tačne reči u linku. Ranije su korisnici morali da se kreću po veb stranici da bi pronašli relevantne ključne reči, međutim, kompanija je to sada promenila. Korisnici će sada videti mali isečak ispod linka rezultata pretrage koji prikazuje tačan termin koji traže. Ovi isečci će ih direktno odvesti do traženog termina na veb stranici. Ponekad je navedena pretraga dostupna u datom sadržaju na veb stranici, ali nije lako vidljiva. Ovo ažuriranje će ispraviti taj problem. Google je pojasnio da se citirani termini neće pojaviti u isečcima veb stranice ako se pojavljuju samo u naslovnim linkovima ili URL-ovima veb stranice. Pored toga, korisnici neće videti sva pominjanja u fragmentu ako postoji više od jednog citiranog termina i oni su previše udaljeni. Korisnici uglavnom vide podebljano spominjanje na desktopu, ali nećete moći da ga vidite za specijalizovane rezultate pretrage kao što su pretrage slika ili video okviri. U takvim slučajevima, moraćete da koristite funkciju „Find“ da biste potražili relevantne ključne reči.

Izvor: Bgr

