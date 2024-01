Google produžava još godinu dana rok za zamenu Google Stadia kontrolera na Bluetooth

Google daje svima koji imaju Stadia kontroler samo za WiFi još oko godinu dana da ga konvertuju na Bluetooth. Rok da se to uradi ranije je bio do kraja ove godine, ali Google ga sada produžava do 31. decembra 2024. godine.

Prebacivanje kontrolera je trajno

Google je početkom ove godine odbacio Stadiju, njen servis za igre u oblaku. Većina kupaca koji su kupili digitalne igre preko Google Store-a dobili su povraćaj novca, ali neki fizički hardver, kao što je Stadia kontroler koji se povezao direktno na WiFi, još uvek postoji. Omogućavanje Bluetooth-a na Stadia kontrolerima omogućiće ljudima da ih koriste sa bilo kojim drugim uređajima kao što su PC, Mac, telefoni ili tableti. Ovo bi moglo da spreči stvaranje e-otpada.

Prebacivanje vašeg kontrolera na Bluetooth je trajno. To traje oko tri minuta i zahteva USB kabl, navodi Google. Da biste uparili Stadia kontroler sa Bluetooth-om, potrebno je da pritisnete i držite dugme I i Stadia najmanje dve sekunde. Znaćete da je kontroler ušao u „režim uparivanja“ kada statusna lampica treperi narandžasto. Ako imate problema sa uspostavljanjem veze, Google savetuje da se uverite da se kontroler puni najmanje 30 minuta.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet