Google search i AI alatka koja tumači pogrešno napisane reči

Google je najavio brojna poboljšanja za Google search, a najveći deo je u vezi sa AI, te tehnikama mašinskog učenja čiji će zadatak biti da korisnicima nude preciznije rezultate. Kao najvažnija se opisuje ona koja će tumačiti loše napisane reči i nuditi ispravne rezultate uprkos aljkavom unosu termina koji se traže.

Prema poslednjim izveštajima čak 15% od dnevno unesenih termina predstavljaju reči koje Google ne poznaje, što znači da sistemi konstantno moraju da rade na prepoznavanju nepoznatih termina. Deo tih nepoznatih reči su i one koje su pogrešno napisane, te eksperti tvrde da je jedan od deset unesenih termina pogrešno napisan. Istina je da Google već neko vreme pomaže sa “did you mean” opcijom koja predlaže ispravno napisane reči, ali i tu dolazi do grešaka iz kojih su nastali brojni mimovi.

Korisnike do kraja oktobra očekuje veliko ažuriranje za “did you mean”, a u pitanju je novi algoritam za spelovanje osnažen neuralnom mrežom sa 680 miliona parametara. Pokreće se za samo tri milisekunde od unošenja termina za pretraživanje, a kompanija obećava bolja rešenja za pogrešno spelovane reči.

Google je spremio i druga poboljšanja, poput opcije koja će korisnicima nuditi konkretne pasuse koji su u vezi sa traženim terminima, a ne čitave web stranice. Tu je AI alatka koja će šira pretraživanja deliti u podgrupe, te druga brojna poboljšanja zahvaljujući kojima će čovečanstvo još više zavisiti od Google pretraga.

Izvor: The Verge

