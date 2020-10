BIZIT 2020: Kompanije planiraju dodatne investicije za razvijanje digitalnih veština zaposlenih u 2021.

Većina britanskih kompanija potrošiće više novca sledeće godine na obuku i razvijanje digitalnih veština kod svojih zaposlenih, stoji u novom izveštaju provajdera IT usluga Transputec. Takođe će potrošiti više na IT infrastrukturu, a sve je direktna posledica pandemije Covid-19 i ekspanzije rada na daljinu.

Na osnovu ankete sprovedene na 200 senior donosilaca poslovnih odluka, u izveštaju dalje stoji da 60% planira da koristi više alata za digitalnu saradnju iz dva glavna razloga: da bi se poboljšalo blagostanje zaposlenih i stvorili „kohezivniji timovi“.

Planirana i nova zapošljavanja

Da bi se to dogodilo, kompanije će morati da dovedu i još rukovodilaca. Trećina planira da zaposli direktora za digitalne tehnologije ili ekvivalentnog IT stručnjaka. Četiri od deset traži nove visokokvalifikovane kandidate, a trećina je svojim postojećim IT timovima dala bonus za nedavne napore. Gotovo polovina u međuvremenu planira da smanji svoj kancelarijski prostor i udvostruči rad na daljinu.

„Možemo očekivati da fleksibilan rad ostane s nama dugoročno, čak i nakon što se stručnjaci slože da je povratak u kancelariju bezbedan za stalno. Zbog toga kompanije moraju da nastave da podržavaju digitalne inicijative i da daju prioritet upotrebi cloud alata za digitalnu saradnju, ako žele da ostanu relevantne. Ključ vođenja efikasnijeg poslovanja je korišćenje specijalizovanih provajdera IT usluga, što je isplativa i agilna metoda za prilagođavanje ovoj novoj normalnosti“, rekao je Sonny Sehgal, CEO kompanije Transputec.

