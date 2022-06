Google Stadia će podržavati i servere sa Nvidia GPU-ovima

Od kada je lansirana 2019. godine Google Stadia, zajedno sa Immersive Stream for Games servisom na koji se oslanja, bili su pokretani isključivo na specijalno prilagođenim AMD GPU-ovima. Po svemu sudeći, to će se uskoro promeniti. Na osnovu nezvaničnih informacija, Google planira da Immersive Stream (i Stadia servis) dobiju podršku za dodatni grafički hardver. Do ovog zaključka se došlo na osnovu modifikovane verzije Linux kernela za Stadia servis, koji je open-source.

Promene koje su izvršene u toku poslednjih mesec dana, ukazuju da je Google dodao u svoj automatizovani builder „Koroko“ mogućnost da uključi neophodne drajvere za Nvidia GPU-ove. Za sada nema naznaka koje bi tačno Nvidia grafičke karte bile podržane.

U prilog ovoj tvrdnji ide još jedna činjenica. Naime, AMD već dugo vremena nudi open-source GPU drajvere za Linux uređaje, a nedavno je to učinila i Nvidia.

Postojeće Stadia igre su generalno optimizovane za AMD grafičke karte, pa je malo verovatno da će Google menjati servere na kojima oni rade. Ali podrška za Nvidia GPU-ove, može da znači da će neke buduće igre biti smeštene na takve servere. Takođe, moguće je da ovo predstavlja početak pripreme Google-a za upgrade Stadia i Immersive Stream-a za nove generacije GPU-ova, kako bi se na servisu obezbedile i grafički intenzivnije igre.

Izvor: 9to5Google

