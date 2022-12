Google testira end-to-end enkripciju za Gmail

Google je najavio da će aktivirati end-to end enkripciju (E2EE) u Gmail na web-u, čime će korisnici Google Workspace-a moći da primaju i šalju enkriptovane elektronske poruke.

Ovaj sistem je nazvan Client-side encryption i već je neko vreme implementiran u Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet i Google Calendar-u. Kada se uključi, sistem će onemogućiti Google serverima da dekriptuju osetljive i poverljive podatke, kao što su naslov email-a, vreme kada je poslat, lista primalaca, telo poruke uključujući i slike, kao i dokumenta koja su prikačena uz poruku. Drugim rečima, proces enkripcije obavlja se u browser-u korisnika, pre nego što se poruka pošalje i sačuva na Google-ovim serverima. Na taj način Google neće imati ključ za dekripciju podataka.

Beta verzija E2EE sistema je trenutno dostupna za Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus i Education Standard korisnike. Oni mogu da se prijave za beta testiranje do 20. januara sledeće godine. Korisnici ličnih Google Account-a, kao i Google Workspace Essentials, Busines Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline i Nonprofite verzija za sada nisu uključeni u testiranje.

Inače, Google Workspace već koristi najnovije kriptografske standarde za prenos podataka između svojih servera. A enkripcija na klijentskoj strani predstavlja dodatni nivo zaštite privatnosti podataka korisnika.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet