Dve planete imaju vodu?

Dve udaljene egzoplanete – Kepler 138c i Kepler 139 d – imaju vodu.

Tim astronoma otkrio da najveći deo zapremine dve velike egzoplanete čini voda. Ove dve planete se nalaze sazvežđu Lira i razlikuju se od bilo koje planete u našem solarnom sistemu.

Posmatrane su putem svemirskog teleskopa Spitzer. Obe su jedan i po put veće od Zemlje i sastavljene su od vode. Voda nije direktno otkrivena, već su se poredile veličine i mase planete sa modelima. Na osnovu njihove zapremine i mase ukazano je da je najveći deo “materijala” ovih planeta – voda.

Takva tvrdnja je velika novina. Do sada se smatralo da su planete koje su veće od Zemlje uglavnom sastavljene od metala i stena. Ideja da i veće planete od zemlje imaju vodu je prilično revolucionarna. Naučnici ukazuju da je važna napomena da navedene planete nemaju okeane kao što je to slučaj na našoj planeti, već da voda za koju smatraju da se nalazi tamo ulazi u sastav same planete.

