GPT-4 može da donese nezamisliv preokret

GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) je novi, veliki jezički model kompanije OpenAI, četvrti iz GPT serije. Od početka privlači pažnju, a eksperti sada tvrde da u sebi sadrži AGI klicu.

Sistemi veštačke inteligencije su sve napredniji, pa smo sve bliži AGI (Artificial general intelligence) konceptu. U pitanju je AI koji može da uradi sve što i čovek, a verovatno i više. Možda je GPT-4 najveći korak do sada. Dok jedni veruju da je AGI moguć, drugi još uvek tvrde da zbog trenutnih ograničenja u mašinskom učenju sisteme koji mogu da se takmiče s ljudskom inteligencijom nećemo dobiti uskoro. Skeptici dakle misle da nećemo dočekati mašine koje misle kao ljudi, te dodaju da to i nije tako loše, budući da niko ne bi mogao da predvidi u kojem bi smeru počele da deluju jednom kad dostignu samostalnost u razmišljanju.

Oni koji misle da je AGI već tu, nadohvat ruke, kažu da će nas do mašina koje misle kao ljudi odvesti rešavanje aktuelnih problema koji su u vezi sa sistemima veštačke inteligencije. Pojedini stručnjaci iz OpenAI idu još dalje, pa kažu da su neke neuralne mreže „već pomalo svesne“, a tu je i DeepMind koji je Google otkupio 2014. i koji bi mogao da dovede do toga da ovaj gigant bude prvi koji će stići do pravog AGI sistema.

Na DeepMind blogu se sredinom 2022. godine pojavio post o novom AI sistemu koji je sposoban za obavljanje velikog broja zadataka – od igranja video igara, preko pokretanja mehaničkih udova, pa sve do komuniciranja s ljudskim klijentima. U pitanju je Gato, sistem koji zna čak 604 različite operacije, a kreatori tvrde da većinu može da obavlja bolje od ljudi.

O GPT-4 modelu do skoro niko nije ni sanjao, a eksperti iz kompanije Microsoft sada tvrde da se radi o jasnom koraku ka AGI sistemima. U naučnom radu koji su nedavno objavili pišu da novi jezički model pokazuje znake inteligencije koja može da se meri s ljudskom. Dalje kažu da se ipak radi o jednom koraku, što znači da GPT-4 još uvek nema „čovečji mozak“, ali da veruju da je GPT-4 inteligencija stvar koja će sve promeniti. AGI je možda mnogo bliže nego što smo do skoro mislili.

