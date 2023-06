Gremlini: Rimejk kultnog filma iz osamdesetih

Reditelj Joe Dante je 1984. godine napravio film Gremlins, a skoro 40 godina kasnije stiže nam rimejk u obliku crtanog filma.

O crtanom serijalu se priča još od 2019. godine, a radnja se dešava pre događaja iz filma. Gledaoce očekuje 10 epizoda, a glavni junak je Gizmo i mlađa verzija njegovog prvog vlasnika Mr. Winga. Serija je ponela naslov The Gremlins: Secrets of the Mogwai, a nedavno je izašao i trejler u kojem svi ljubitelji ove priče mogu da vide šta ih čeka.

Iako je Gizmo simpatičan, njegova sorta ima žicu za haos – svi se dobro sećamo šta se dešava ako nešto pojedu u zlo doba. Njegovu priču ćemo moći da gledamo na servisu Max (bivši HBO Max, mada Max još nije stigao do Srbije, ali je seriju moguće naći), a junacima će glasove pozajmiti i neki glumci iz originalnog filma. Prve četiri epizode su već izašle, a u narednim nedeljama nas očekuje i ostalih šest.

Izvor: Nerdist

Podelite s prijateljima

Tweet