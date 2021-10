Grupa hakera provaljuje u globalne telekomunikacione mreže

News Sky prenosi da postoji grupa hakera koja pokušava da hakuje globalnu telekomunikacionu mrežu koristeći se znanjem o arhitekturi mreže.

Tiho i brutalno

Nepoznata grupa hakera je tiho provalila u računarske mreže telekomunikacionih kompanija na globalnom nivou. Njihov upad se odvio duboko u mobilnoj infrastrukturi, čime su obezbedili sebi da mogu da špijuniraju svaki uređaj koji se poveže sa tim mrežama. Ove podatke je iznela kompanija za sajber bezbednost Crowdstrike. Osim onoga što su stručnjaci primetili, malo se drugo zna. Prema procenama reč je o veoma sofisticiranom upadu koji je aktivan još od 2016. godine i koji se polako prilagođavao promenama. To ukazuje da napad kontroliše grupa koja dobro poznaje arhitekturu telekomunikacionih mreža. Podaci koji su dostupni hakerima označene kao „značajne informacije“. Međutim, nije poznato o kojoj grupi hakera je reč iako kako navode postoje određeni tragovi.

Crowstrike je izašao sa podacima da su hakeri koristili kineske fraze. Ali su se ogradili da je reč samo o tome da neko zna ili koristi kineski jezik, a ne i da je Peking umešan u ovaj poduhvat. Sa druge strane, brojne novinarske agencije pokazuju na povezanost Pekinga i hakerskih grupa. Sve to više liči na politički obračun a ne na zaista veliku zabrinutost oko naših podataka.

Ovaj podatak ukazuje da hakerima odavno nije važno da hakuju naše mobilne telefone, kada mnogo više podataka mogu da dobiju ukoliko hakuju provajdere. Koliko javnost zaista zanima da li su ukradeni podaci od provajdera? Svakako da je veliki skandal ukoliko neko dođe do podataka o našim bankovnim karticama, pinovima, mejlovima. Ali da li smo mi zaista upućeni u to šta su sve naši podaci? Na koji način se oni mogu zloupotrebiti? Kako to utiče na nas? Ovo su zapravo teme o kojima se jako malo govori kada se priča o hakerskim napadima. Danas se sve informacije o hakerskim napadima projektuju u svet političkih odnosa, pa korisnicima ostaje nejasno i da li je sistem hakovan ili nije i zašto su takve informacije za njih važne.

Izvor: News Sky

Podelite s prijateljima

Tweet