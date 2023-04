Hakerski napad na Western Digital

Jedan od velikana na polju proizvodnje storage sistema, Western Digital, potvrdio je da su 26. marta doživeli „bezbednosni incident“ u kome su hakeri pristupili različitim internim sistemima. Još uvek nije potvrđena priroda incidenta niti detalji šta je sve kompromitovano, ali obaveštenje koje su izdali ukazuju da bi on mogao da bude povezan sa ransomware napadom.

Takođe, za sada nije poznato (ili bar nije objavljeno), ko stoji iza napada. Ni jedna od poznatijih ransomware grupa nije se oglasila tim povodom, niti preuzela odgovornost za napad.

Western Digital je naveo da je incident izazvao neke probleme u funkcionisanju kompanije i njihovih poslovnih operacija, kao i da se očekuje da će se to dešavati i u narednom periodu. Poznato je da je došlo do pada My Cloud NAS servisa, koji obezbeđuje korisnicima Internet pristup do njihovih lokalnih fajlova smeštenih na mrežnim diskovima.

Kompanija je navela da su odmah po saznanju, krenuli sa implementacijom proaktivnih mera kako bi osigurali funkcionisanje njihovih servisa, a rade i na oporavku infrastrukture i servisa kod kojih je došlo do prekida u radu. Te poslove obavljaju u saradnji sa (neimenovanom) cybersecurity kompanijom, a uključeni su i predstavnici zakona.

