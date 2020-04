HBO Max stiže krajem maja

WarnerMedia je konačno potvrdio da će lansirati HBO Max 27. maja. Već mesecima kompanija obećava da će striming servis biti spremna ovog maja, ali nije otkrivao tačan datum.

Kada bude stigao, HBO Max će isporučiti 10.000 sati sadržaja, uključujući pregršt premijera na dan lansiranja. Tu je Love Life, komedija u kojoj glumi Anna Kendrick; On the Record, Sundance dokumentarac; Legendary, serija o nelegalnom takmičenju u plesovima; Craftopia, čiji je domaćin YouTube zvezda sa kanala LaurDIY; novi Looney Tunes crtani filmovi; i Sesame Workshop, The Not Too Late Show.

Where all of HBO meets your favorite shows, movies, and new Max Originals. Streaming May 27.

Sign up for updates: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8

— HBO Max (@hbomax) April 21, 2020