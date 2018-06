HBO naručio pilot epizodu za Game of Thrones prequel

Televizija HBO počinje da razmišlja o tome šta će se dogoditi pošto se 2019. bude završila poslednja sezona serije Game of Thrones, pa trenutno radi na pet projekata koji bi mogli da uteše ljubitelje ove serije.

Jedan od projekata se naročito ističe, pa je televizija naručila i pilot epizodu za takozvani prequel – koji će govoriti o onome što se dogodilo hiljadama godina pre Game of Thrones sadašnjosti koju gledamo poslednjih godina, a od autora serijala Georgea R.R. Martina, te spisateljice Jane Goldman koja stoji iza filmova Kick-Ass i Kingsman: The Secret Service.

U projektu stoji da ne znamo puno toga o jezivim tajnama Westerosa, o pravom poreklu White Walkers-a, te drugim legendama koje leže u srcu serijala. Ako se u obzir uzme bogata istorija ovog izmišljenog sveta, mnogo je smerova u kojima bi projekat mogao da krene, a ljubiteljima serije bi moglo da postane jasnije kako je ovaj svet iz zlatnog kročio u mračno doba. Čini se da se projekat za sada najviše orijentiše na priču o White Walkers-ima, te legendi o događaju koji je označio kraj takozvane Ere heroja, i doveo do Duge noći – o kojoj smo mogli da čujemo u pričama koje je dadilja govorila mladom Brenu Starku.

Ljubitelje serijala Game of Thrones očekuje još mnogo toga dok se novi serijal ne pretoči u prequal, budući da će se poslednja sezona serije emitovati tek 2019, te nema garancija da će pomenuti pilot zaista izrasti u novi nastavak, a i ako do toga dođe verovatno će početi da se emituje posle 2020. godine. Ipak, to što HBO želi da vidi kako bi ovaj projekat mogao da izgleda pred kamerama pruža nadu da ćemo imati prilike da upoznamo nove legije Game of Thrones junaka.

