Hearthstone dobija svoj klasični format iz 2014. godine

Proširenje Burning Crusade World of Warcraft nije jedino klasik iskustvo koje nam donose autori. Kao deo nadolazećeg proširenja Hearthstone-a Forged in the Barrens, studio će svojoj kolekcionarskoj igri karata dodati novi režim koji će vam omogućiti da igrate naslov kakav je bio 2014. godine kada je prvi put izašao.

Klasični format za sve nostalgičare

Klasični format Hearthstone-a uklanja sve karte i efekte koji su od tada dodati u igru. To je za one ljude kojima nedostaje kako su se odigrali mečevi Hearthstone-a pre nego što je Blizzard dodao klasu Demon Hunter i toliko različitih kombinacija karata.

Ovaj format samo je jedna od promena koju je kompanija planirala za Hearthstoneovu godinu Grifona. U proširenju će biti 135 novih karata koje će igrači moći da prikupe, pored kompleta Core od 235 karata koji zamenjuje trenutni osnovni i klasični set igre. Kasnije ove godine, Blizzard će takođe objaviti Hearthstone Mercenaries, režim za jednog igrača i takmičarski način igre koji će predstaviti igračima neke nove likove iz Warcraft univerzuma.

