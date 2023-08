Homeworld: Epic vam poklanja sjajnu strategiju

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Homeworld: Deserts of Kharak. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 31. avgusta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Oni koji su igru već igrali kažu da je Homeworld: Deserts of Kharak kao stara, udobna fotelja, gutljaj omiljenog napitka praćen gomilom tenkova. Franšiza koju mnogi vole je ovaj nastavak dobila 2016. godine, a i danas se rado igra. Deserts of Kharak se iz svemira seli u pustinju, budući da je u pesku otkrivena tehnologija uz pomoć koje bi čovek mogao da se vrati u svemir (što ovu igru povezuje s prvim delom). Tu su i oni koji misle da to baš i nije dobra ideja, pa je cilj da grupa naučnika bezbedno stigne na cilj.

Ljubitelji strategija, ali i oni koji vole pustinje i dobre mape, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Homeworld: Deserts of Kharak inače košta oko 46 evra.

