Honkai: Star Rail stiže u aprilu ove godine

Sledeća igra od proizvođača Genshin Impact-a ima datum izlaska. Honkai: Star Rail, taktički RPG zasnovan na potezima svemirske fantazije, stiže 26. aprila. Pored ranije najavljene dostupnosti za računare i mobilne uređaje, najavljena je i verzija za PlayStation konzole.

PS5 i PS4 verzije igre stižu kasnije

Iako se mnogo toga ne zna o Honkai: Star Rail-u, znamo da menja Genshin Impact-ov Breath of the Wild tip akcije otvorenog sveta za borbu. Na osnovu njegovih trejlera, izgleda kao vizuelni spektakl sa umetničkim stilom u stilu anime i postavom nezaboravnih likova. Priča, smeštena u isti univerzum kao i Honkai Impact 3rd, prati protagonista sa ugrađenim Stellaron-om u potrazi za otkrivanjem istine o „Cancer of All Worlds“.

Igra počinje na nivou tutorijala na svemirskoj stanici Herta pre nego što se pređe na snegom prekriveni Jarilo-VI i druge različite svetove. Besplatna igra će koristiti gacha, kutije za plen zasnovane na predmetima i licima, za monetizaciju. Ima ocenu T za tinejdžere i biće dostupan za PC, iOS i Android. PS5 i PS4 verzije će stići kasnije.

