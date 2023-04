Sonic Origins Plus donosi duh starog Sonica na modernim konzolama

Sega je danas najavila novo proširenje za Sonic Origins, svoju remasterizovanu kolekciju Sonic the Hedgehog igara. Sonic Origins Plus dodaje 12 klasičnih Game Gear naslova i nove likove za igru.

Igra izlazi na 32. godišnjicu lansiranja prvog Sonic-a

Sonic Origins Plus dodaje celu biblioteku Sonic Game Gear izdanja, koja uključuje: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Chaos, Sonic the Hedgehog: Triple Trouble, Sonic Labirinth, Sonic Blast, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic 2 u 1, Tails Adventure, Tails’ Skypatrol, Sonic Spinball.

Dobićete sav sadržaj iz osnovne igre Sonic Origins, uključujući remasterisane verzije Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles i Sonic CD. Pored toga, kolekcija i dalje uključuje Classic Mode, gde možete da uživate u igrama u njihovom originalnom i nepromenjenom formatu. Konačno, izdanje od 20 stranica i reverzibilni naslovni list su u paketu ako kupite fizičku kopiju.

Ako posedujete Sonic Origins, proširenje će koštati dodatnih 10 dolara. Međutim, ako ste novi u kolekciji, dobijate Sonic Origins Plus, uključujući sav sadržaj osnovne igre za 40 dolara, istu cenu koju ćete sada platiti samo za Sonic Origins. Ekspanzija će biti dostupna za PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch 23. juna, kada se obeležava 32. godišnjica lansiranja prve Sonic igre na Sega Genesis-u.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet