HONOR na MWC pokazuje pravi put budućnosti veštačke inteligencije u pametnim uređajima

Na MWC sajmu u Barceloni 2024, George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co., Ltd., izašao je na pozornicu sa liderima industrije na panel diskusiji koja je mnogima dala teme za razmišljanje. Na sesiji pod nazivom „Postavljanje ljudi na prvo mesto u razvoju veštačke inteligencije: Ključne stvari koje treba uzeti u obzir prilikom stvaranja veštačke inteligencije za pametne uređaje“, takođe su učestvovali John Hoffman, izvršni direktor GSMA Ltd , i Alex Katouzian, generalni direktor grupe MCX, Qualcomm Technologies, Inc.. Zajedno, oni su naglasili značaj kreiranja AI uređaja koji podržavaju intuitivno iskustvo fokusirano na čoveka, istovremeno obezbeđujući privatnost korisnika.

„Verujemo da će veštačka inteligencija rekonstruisati operativni sistem i ponovo osmisliti korišćenje pametnih telefona u budućnosti. HONOR će nastaviti sa AI strategijom integrišući je u MagicOS i sve HONOR uređaje, obezbeđujući iskustvo usmereno na čoveka, koje oduševljava naše korisnike pri svakoj interakciji.“ izjavio je Zhao, naglašavajući posvećenost kompanije HONOR razvoju AI uređaja dizajniranih sa ljudskim potrebama u osnovi.

Ekspertiza kompanije HONOR u vezi sa veštačkom inteligencijom integrisanom u uređaj je demonstrirana kroz predstavljanje MagicOS-a 8.0 na MWC-u,koji je u potpunosti integrisao veštačku inteligenciju na nivou platforme i predstavlja prvi korisnički interfejs u industriji zasnovan na nameri (IUI). MagicOS 8.0 takođe poseduje Magic Portal, funkciju prečice zasnovane na nameri koja omogućava korisnicima da neprimetno prelaze i pristupaju uslugama između aplikacija jednim prevlačenjem. Podržano je 100 ključnih aplikacija širom sveta.

HONOR je takođe objavio partnerstvo sa kompanijom Qualcomm, kako bi demonstrirao upotrebu Llama 2 otvorenog koda na novom HONOR Magic6 Pro, pokazujući snagu veštačke inteligencije na uređaju čak i za prilikom offline upotrebe.

Prihvatanje otvorenog ekosistema

HONOR je postao pionir u konceptu otvorenog ekosistema, pozivajući globalne partnere kao što su Qualcomm i GSMA da udruže snage. „Negujući otvorenu saradnju, mi kreiramo AI iskustva na uređaju za dobrobit potrošača“, naglasio je Zhao.

„Želimo da olakšamo ljudima razvoj i inovacije na našim platformama“, rekao je Katouzian. „Saradnja i otvorenost su odlični za industriju, tako da je saradnja kompanije Qualcomm sa našim partnerima ključna. Verujemo da će inovacije i tehnologija učiniti naše partnerstvo jačim. Sve dok možemo da nastavimo da inoviramo i sarađujemo sa našim partnerima, naš potencijal je zaista neograničen.

John Hoffman je dodao da je „Veštačka inteligencija spremna da napravi revoluciju svuda, i mi smo uzbuđeni što vidimo kompanije kao što su HONOR i Qualcomm kako koriste integrisanu AI tehnologiju za inovacije pametnih uređaja, osnažujući živote ljudi. GSMA je, u saradnji sa kompanijom HONOR, takođe predstavio „6G Terminal Vision“ manifest, koji opisuje veliku viziju razvoja 6G terminala u eri veštačke inteligencije i kreira kurs za budući napredak industrije.”

AI strategija za sve situacije okrenuta ka čoveku

Prema Zhao-u, trenutni talas AI novina je bez presedana u istoriji i u velikoj meri će uticati na pametne uređaje. Strateški fokus kompanije HONOR je da uvede veštačku inteligenciju u MagicOS, predstavljanjem prvog korisničkog interfejsa u industriji zasnovanog na namerama (IUI). On uključuje novi kernel, novi korisnički interfejs i međusobno povezani ekosistem pojačan veštačkom inteligencijom na uređaje od pametnih telefona do računara, pružajući korisnicima iskustvo koje spaja uređaje, aplikacije i ekosisteme.

„AI i LLM na nivou platforme omogućavaju kompaniji HONOR da neprimetno uklopi AI uređaje kao što su AI računari i AI pametni telefoni u svakodnevni život korisnika, pomažući im da razumeju njihove namere i predviđaju njihove potrebe“, rekao je Zhao. On je dodao da što se korisnici više bave ovim uređajima, to njihovo iskustvo postaje personalnije i korisnije.

Alex je takođe primetio aktuelno pomeranje AI procesiranja iz oblaka na lične uređaje, uključujući pametne telefone i računare. „Sa boljom kvantizacijom ili smanjivanjem modela, i radeći ruku pod ruku sa našim partnerima kao što je HONOR i drugi partneri u industriji, kao što su OS kreatori, moći ćemo da iskoristimo tu sposobnost i podatke [AI u oblaku] i da pomeramo više toga na uređaj. Potencijal rasta za AI na uređaju je praktično neograničen.”

Bezbednost: Osnova veštačke inteligencije

„AI ne može postojati bez bezbednosti u svojoj osnovi“, izjavio je Zhao, ističući PFAST princip kompanije HONOR u razvoju veštačke inteligencije – privatnost, pravičnost i pravda, odgovornost, bezbednost i pouzdanost, transparentnost i kontrola. „Zato pozivamo industriju da sarađuje na procesu upravljanja veštačkom inteligencijom kako bi se osigurala privatnost i bezbednost pojedinaca“, pozvao je Zhao. HONOR MagicGuard tehnologija i dobijeni sertifikati o privatnosti, kao što je ePrivacySeal, su ključne inicijative u ovom poduhvatu.

Oblikovanje budućnosti sa 6G i veštačkom inteligencijom

Vođen brzim napretkom veštačke inteligencije, 6G će doneti uzbudljive mogućnosti, ali i složene izazove. HONOR i GSMA su objavili „6G Terminal Vision“ manifest na MWC-u.

Razvijen sa partnerima China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra i Inmarsat, ovaj dokument koji je okrenut ka budućnosti opisuje viziju inteligentnog sveta okrenutog ka čoveku oblikovanog transformativnim mogućnostima 6G i veštačke inteligencije. Manifest opisuje devet potencijalnih scenarija, pet ključnih pravaca istraživanja i četiri tipa mogućnosti za 6G terminale. Saznajte više o manifestu [ovde].

Objavljivanjem ovog manifesta, HONOR i GSMA su napravili prvi korak u istraživanju budućnosti 6G. HONOR poziva partnere u industriji da ujedine svoje snage, uključe se u zajednička istraživanja i okupe se ka industrijskom konsenzusu o 6G terminalima.

